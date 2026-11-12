Medalla por equipos en taekwondo cierra Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Competidores mexicanos de taekwondo en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

El equipo mexicano mixto de taekwondo sumó la última medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras derrotar en el tatami a su similar de Alemania.

Con este resultado, el taekwondo nacional acumuló cuatro preseas por conducto de Guillermo Cortés, medallista de plata así como los bronces de Aline Herrera, Jorge Martínez y equipo mixto. El total de metales supera el máximo histórico en la justa, ya que en ediciones anteriores nunca había ganado más de dos preseas.

Los taekwondoínes nacionales que se colgaron la presea de bronce en Dakar 2026 ı Foto: Especial

El conjunto tricolor llegó al podio en un sufrido camino por la vía del repechaje, al caer 0-2 ante Turquía en cuartos de final, en la última jornada de esta especialidad, para después superar 2-0 a Arabia Saudita y pelear el tercer sitio ante los alemanes con triunfo de 2-1 y parciales de 10-7, 30-37 y 24-10.

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Los taekwondoínes nacionales que se colgaron la presea de bronce fueron Aline Saraí Herrera (-55kg), Vania Mondragón (-63kg), Guillermo Cortés (-63kg), Jorge Octavio Martínez (-73kg). La medalla de oro fue para Jordania y la plata para Turquía.

Con esta presea, México cerró su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con un total de 14 medallas (3 de plata y 11 de bronce), superando la marca de Buenos Aires 2018 donde obtuvo 12 preseas (3 de oro, 3 de plata y 6 de bronce)

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