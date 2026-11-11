Maryluz Rodríguez lista para las acciones de vela en los mares de Dakar

En medio de la inmensidad del mar y con la fuerza del viento marcando el compás, la joven velerista mexicana Maryluz Rodríguez escribe un capítulo importante en su carrera deportiva al representar a México en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, el cual representa su primera competencia internacional.

En la disciplina de la vela en la clase Windsurfing, la joven conjuga la emoción con el nervio. Con apenas 15 años la yucateca ha encarado cada regata en aguas senegalesas con una entrega absoluta.

Entre el viento y las olas de Saly, Maryluz Rodríguez ha demostrado su pasión y entrega en cada regata de windsurf. 🌊🇲🇽 Una experiencia olímpica que va mucho más allá de los resultados y que suma nuevos aprendizajes a su historia como atleta.#Dakar2026 #MéxicoEnDakar pic.twitter.com/XwTOdFUQXB — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 11, 2026

“Si me siento un poco nerviosa, es una experiencia nueva y quiero hacerlo bien”, dijo en entrevista al Comité Olímpico Mexicano.

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Su travesía en este deporte, aunque de corta y meteórica trayectoria, refleja una evolución constante que la ha llevado desde sus inicios impulsados por el entorno familiar hasta la máxima justa deportiva del orbe juvenil, ya que fue una tía la que recomendó este deporte.

“Esto me emociona mucho, no puedo describir lo que siento. Llevo poco tiempo y quiero seguir en la vela para estar en un mundial”, afirmó.

El despegue de Rodríguez hacia este escenario internacional se fraguó con disciplina y constancia en el circuito nacional. Esto ocurrió durante el selectivo realizado en Puerto Vallarta, Jalisco, donde demostró su nivel competitivo para amarrar su boleto oficial a la delegación mexicana.

Frente a regatistas de todo el mundo en la exigencia técnica del windsurf, Maryluz ha saboreado el significado de competir al más alto nivel, asumiendo con orgullo la responsabilidad de portar los colores de su país.

“Es un sueño hecho realidad, y quiero seguir con más retos”, concluyó la velerista que más allá del resultado, lo más valioso que se lleva de Dakar es la experiencia vivida..