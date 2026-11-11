Raúl Allegre: 40 años de no perder la fe y contribuir al éxito de los Giants en la NFL

Para un país tan apasionado por el futbol americano, pero con escasa presencia en lugares estelares, el nombre de Raúl Allegre brilla con fuerza para México. Originario de Torreón, Coahuila, el pateador es el jugador azteca más importante en la NFL, con una amplia trayectoria que incluyó etapas con los Baltimore Colts, Indianapolis Colts, New York Jets y los New York Giants, en donde ganó dos anillos de Super Bowl.

Raúl Allegre contribuyó el éxito de los dos primeros Super Bowl que los Giants ganaron en la NFL, el primero de ellos llegó hace 40 años y en entrevista exclusiva con La Razón de México, el ahora analista de FOX recordó su paso por la liga, así como los momentos complicados que forjaron su carrera, al punto de ser uno de los atletas más influyentes del país.

El mexicano Raúl Allegre ganó dos ediciones del Super Bowl de la NFL con los New York Giants ı Foto: Especial

De ser cortado, a ganar dos veces el Super Bowl

“Fue una carrera de 9 años en la cual tuve momentos muy satisfactorios. Obviamente, el año 1986, hace ya 40 años, fue muy importante porque yo estaba con Indianápolis y el equipo me da de baja en pretemporada, pero tres semanas después me terminan firmando los Gigantes de Nueva York. Pasé del peor al mejor equipo de la NFL por circunstancias del destino y el plan de Dios, y pues tuve la oportunidad de jugar en un equipo contendiente durante 5 años y ganar dos Super Bowls”, comentó.

Como toda gran historia de éxito, el camino de Raúl Allegre en la liga no fue sencillo, pero las oportunidades se le presentaron y no las desaprovechó. Un intercambio para estudiar en Estados Unidos le abrió la posibilidad de empezar en el futbol americano. Asistió a la Universidad de Texas en donde jugó para los Longhorns y su puerta en la NFL se abrió en pretemporada a través de la agencia libre con con los Vaqueros de Dallas, que hicieron un canje con los entonces Baltimore Colts, que posteriormente se mudaron a Indianápolis.

Raúl Allegre jugó en la NFL para los Baltimore e Indianapolis Colts, New York Jets y los New York Giants ı Foto: Especial

“Yo sé de muchos muchachos hoy en día en México y en otros lugares que tienen el talento, pero que no tienen el acceso, no tienen la oportunidad que yo tuve”, dijo Allegre, quien recordó que fue cortado por los Colts, pero nunca perdió la fe ni la buena actitud a pesar del desaire que representó quedar fuera de un equipo de la NFL, pues para él la vida tiene sus altas y bajas, pero nunca hay que perder la fe.

“Siempre que te despiden de algún lugar, por la razón que sea, es un momento de ajuste, de reflexión, de reconsideración, de tratar de evaluar qué es lo que sigue para ti. Yo no fui la excepción. Cuando me dieron de baja, no sabía si iba a continuar mi carrera en la NFL, si saldría otra oportunidad. Afortunadamente salió. Además de los Gigantes, hubo un par de equipos más que me contactaron. Al final de cuentas, terminé firmando con los Gigantes. Hay tres cosas que puedes controlar; una es la actitud de mantenerse positivo, pensar que viene algo bueno; dos, seguir trabajando duro a pesar de las circunstancias; y el tercero, nunca perder la fe en Dios”, explicó.

El mexicano Raúl Allegre asistió a la Universidad de Texas en donde jugó para los Longhorns ı Foto: Especial

“Fuimos un equipo dominante”, Raúl Allegre

Washington y Buffalo fueron otras opciones que aparecieron en el horizonte para Allegre cuando los Colts lo cortaron, pero los Giants fueron los únicos que le ofrecieron un contrato y terminó firmando con la franquicia de Nueva York, en donde hizo historia. Hace unas semana el lagunero regresó la Gran Manzana, en donde hubo una celebración por los 40 años de haber derrotado a los Denver Broncos en el Super Bowl XXI (1986).

“En Nueva York nos recuerdan como un equipo dominante y arrollador. Y sí lo fuimos. Al final de la temporada éramos con mucho el mejor equipo de la NFL y terminamos jugando muy bien. Nosotros tuvimos nuestros momentos difíciles, nuestros momentos de crisis que pudimos resolver, pero eso nos ayudó a crecer, nos ayudó a mejorar y al final de cuentas pues éramos dominantes”, dijo.

Después de retirarse, el lagunero siguió ligado a los emparrillados y ahora es analista de FOX One, que traerá el Thursday Night Football entre New York Giants y Washington Commanders, que se podrá disfrutar en vivo a través de Tubi, gracias a la cesión de derechos de transmisión por parte de FOX One, para que los aficionados no se pierdan este encuentro de la NFL.

El mexicano Raúl Allegre ganó dos ediciones del Super Bowl de la NFL con los New York Giants ı Foto: Especial

“Este juego entre los Gigantes y los Commanders es un partido en el cual yo tuve momentos muy importantes y estoy disfrutando mi tiempo en FOX, después de seis años sin transmitir estoy de regreso con un gran equipo”, comentó.

En su carrera en la NFL, Raúl Allegre realizó 186 patadas de gol de campo y anotó 137 para una efectividad de más del 73 por ciento. Es el mexicano más ganador de Super Bowl con 2 anillos, superando al jalisciense Efrén Herrera, quien como pateador ganó en 1977 con los Vaqueros de Dallas.

aar