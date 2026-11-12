América ya tiene su primer baja y aún no acaba del torneo

Todavía no termina el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y en el Club América ya estarían planeando los cambios dentro del equipo de cara al siguiente certamen, pues se reveló que Raphael Veiga estaría dejando a las Águilas y regresaría a Brasil.

De acuerdo con información de medios nacionales, la estancia del mediocampista ofensivo en México llegará a su fin muy pronto, pues no entraría en planes del cuadro de Coapa para el Clausura 2027 y con su reciente lesión su salida se apresuraría.

Raphael Veiga sufrió una lesión en el hombro y se fue a Brasil para su recuperación, pues el Palmeiras es el dueño de su carta y está a préstamo con el Club América. Esta afectación, según los reportes, le generó perder un poco la confianza de Guillermo Almada, quien preferiría a otros jugadores.

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Veiga llegó en el último semestre al mando de André Jardine, pero le costó su adaptación y no tuvo las actuaciones que se esperaban. Aunque mejoró en sus presentaciones posteriores, no le habría llenado el ojo por completo al charrúa Almada.

A este motivo deportivo se suma que Raphael Veiga pertenece al Palmerias de Brasil, equipo que le puso precio de 6.5 millones de dólares a su jugador, cifra que las Águilas deberían pagar para poder tener el jugador.

Raphael Veiga llegó como estrella al América y no era para menos por su carrera en el Verdão, en donde era capitán, estrella y figura gracias a que jugó 379 partidos, anotó 108 goles y dio 54 asistencias.

Con los “porcos” ganó dos veces la Copa Libertadores y dos veces el Brasileirao. Pero en México demostró su calidad a cuenta gotas. Con el América el mediocampista brasileño acumula cinco goles y ocho asistencias en 35 partidos oficiales, incluyendo juegos de Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.

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