Futbol Mexicano

América ya tiene su primer baja y aún no acaba del torneo

De acuerdo con medios internacionales, una de las figuras del América dejará el equipo para el siguiente torneo de la Liga MX

América antes de un partido en la Liga MX
América antes de un partido en la Liga MX Foto: Especial
Por:
Alejandro Ayala

Todavía no termina el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y en el Club América ya estarían planeando los cambios dentro del equipo de cara al siguiente certamen, pues se reveló que Raphael Veiga estaría dejando a las Águilas y regresaría a Brasil.

De acuerdo con información de medios nacionales, la estancia del mediocampista ofensivo en México llegará a su fin muy pronto, pues no entraría en planes del cuadro de Coapa para el Clausura 2027 y con su reciente lesión su salida se apresuraría.

Raphael Veiga sufrió una lesión en el hombro y se fue a Brasil para su recuperación, pues el Palmeiras es el dueño de su carta y está a préstamo con el Club América. Esta afectación, según los reportes, le generó perder un poco la confianza de Guillermo Almada, quien preferiría a otros jugadores.

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Veiga llegó en el último semestre al mando de André Jardine, pero le costó su adaptación y no tuvo las actuaciones que se esperaban. Aunque mejoró en sus presentaciones posteriores, no le habría llenado el ojo por completo al charrúa Almada.

A este motivo deportivo se suma que Raphael Veiga pertenece al Palmerias de Brasil, equipo que le puso precio de 6.5 millones de dólares a su jugador, cifra que las Águilas deberían pagar para poder tener el jugador.

Raphael Veiga llegó como estrella al América y no era para menos por su carrera en el Verdão, en donde era capitán, estrella y figura gracias a que jugó 379 partidos, anotó 108 goles y dio 54 asistencias.

Con los “porcos” ganó dos veces la Copa Libertadores y dos veces el Brasileirao. Pero en México demostró su calidad a cuenta gotas. Con el América el mediocampista brasileño acumula cinco goles y ocho asistencias en 35 partidos oficiales, incluyendo juegos de Liga MX, Leagues Cup y Concacaf Champions Cup.

aar

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