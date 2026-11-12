Medalla olímpica juvenil de bronce con sabor a revancha: Vania Mondragón

La mexicana Vania Mondragón protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se celebran en Dakar, al obtener la medalla de bronce que consolida su nombre en la historia deportiva nacional, luego que de manera individual se la había negado.

“Simplemente estoy agradecida con este equipo que me tocó y que luchó. Hizo lo imposible para estar aquí presentes. Con el simple hecho de estar con ellos me siento más que feliz, y logramos una medalla de equipo que demuestra que cada uno de nosotros lo merece”, declaró al Comité Olímpico Mexicano.

ASÍ SE VEN LOS MEXICANOS CON MEDALLAS 🇲🇽👌🏾



Los taekwondoínes nacionales Guillermo Cortés, Aline Herrera, Vania Mondragón y Jorge Martínez se cuelgan su medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.



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Sin embargo, el camino al podio no fue sencillo, ya que confesó que arrastraba una espina y dudas personales tras no haber obtenido el resultado esperado en donde había sido eliminada y eso la mantuvo desesperada y con las ganas de no seguir más.

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“La sufrí, pero tengo un equipo increíble. No salí sola el día de hoy. Jorge, Guillermo y Aline lo dieron todo; yo también lo dejé todo y espero que mi actuación haya sido digna de este país”, apuntó.

Sobre el logro histórico de su deporte en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, sostuvo que va a madre, que en todo momento ha estado en su apoyo y que por ella está en el deporte.

“A ella por no dejarla que me rindiera, cree en mí y motiva a seguir persiguiendo mis sueños a pesar de la adversidad”.

#Dakar2026 I #Taekwondo 🇲🇽

Medalla olímpica juvenil de bronce en equipo con sabor a revancha: Vania Mondragón hace historia, tras quedarse cerca en la competencia individual. 🇲🇽🥉👏 @jojdakar2026

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Aseguró que la clave del éxito fue la unión de cada uno sus compañeros para lograr el resultado, dejando huella en estos juegos y desde luego siendo referentes históricos de la juventud deportiva del país.

Por su parte, el tricampeón mundial y doble medallista olímpico en Dakar 2026, Guillermo Cortés se mostró contento por su desempeño en la justa africana

“Estamos felices, muy agradecidos con mi Dios por habernos dado esta medalla olímpica, y todo se lo agradecemos a él. Y al equipo que estuvo luchando conmigo y estuvimos hasta el final peleando”, expresó.

¡Ese bronce tiene cuatro nombres! 🥉



Vania Mondragón, Sarai Herrera, Guillermo Cortés y Jorge Martínez se llevan la medalla en taekwondo por equipos mixtos de Dakar 2026. ¡Qué manera de cerrar su participación!👏 pic.twitter.com/I6UwbvbYTQ — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) November 12, 2026

De la misma manera, externó que el trabajo, la preparación, el apoyo de la familia ha sido la base primordial para estos resultados que han puesto al taekwondo como uno de los deportes exitosos con una nueva generación de atletas.

La selección nacional juvenil cerró una histórica participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con cuatro medallas de las cuales una plata y tres de bronce gracias a Guillermo Cortés (-63 kg), Aline Herrera (-55 kg), Jorge Martínez (-73 kg) y el Equipo mixto.

En el duelo por el bronce en la modalidad de equipos mixtos, México se impuso 2-1 a Alemania.