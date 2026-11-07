Pumas rescata un punto ante el América en un trepidante clásico capitalino; resumen y goles

Pumas rescató un vibrante y valioso empate 2-2 ante el América en el Estadio Olímpico Universitario, donde estuvo dos veces en desventaja en el clásico capitalino ante las Águilas, que con este punto son segundos de la clasificación en el Apertura 2026, atrás del Cruz Azul.

Alejandro Zendejas se tendió de palomita en el área tras un servicio de Óscar Perea para poner adelante a los azulcremas apenas al tercer minuto de acción.

¡Aquí les dejo el primer gol de este #ClásicoCapitalino! 🦅



Zendejas adelantó al @ClubAmerica.



Alejandro anotó su séptimo gol con América contra Pumas, empató a Carlos Reinoso como segundo máximo anotador de las Águilas contra los Universitarios. 💛



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¡Qué manera de responder por parte de los @PumasMX! 😤🐾



El Chino Huerta marcando el empate de inmediato. 💥



Aquí les dejo el GOL para que lo vuelvan a gritar los aficionados de Universidad. ⚽#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | pic.twitter.com/3l2ODTchlm — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 8, 2026

Pero los felinos respondieron en la siguiente jugada, luego de que César ‘Chino’ Huerta abatió a Luis Ángel Malagón con un gran remate raso de derecha, a pase de Uriel Antuna al 4′.

Se calientan los ánimos entre Pumas y América

Los ánimo se encendieron al minuto 20 a raíz de una discusión entre el ‘Chino’ Huerta y Kevin Álvarez, quien terminó en el césped.

Se involucraron más jugadores de Pumas y América y el saldo de la trifulca fueron tres amonestados, Robert Morales por parte de los auriazules, y Kevin Álvarez y Erick Sánchez del lado de las Águilas.

Los auriazules le habían dado la vuelta a la pizarra al minuto 34, cuando Robert Morales aprovechó un balón que dejó Luis Ángel Malagón tras una mala salida en un tiro libre, pero el árbitro César Ramos anuló el tanto del paraguayo tras ver la acción en el VAR y percatarse que Nathan Silva estaba en fuera de lugar.

¡De nuevo respondieron los @PumasMX de inmediato! 😤



Aquí les dejo el GOL de Robert Morales con el que REVIVEN las esperanzas de Universidad. 🐾#LaLigaDeLaAfición✨ | #AP26 | #J16 | #ClásicoCapitalino pic.twitter.com/a2rkRPiINm — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 8, 2026

América retoma ventaja y Pumas, otra vez, reacciona rápido

Pablo Bennevendo cometió una falta en el área sobre Henry Martín. La Bomba ejecutó el penalti y venció a Keylor Navas con un fogonazo al 72′ para devolverle la ventaja al América.

Otra vez fue pronta la respuesta de Pumas y por la misma vía, luego de que César Ramos marcó una falta de Santiago Ramos Mingo sobre Nathan Silva. Robert Morales engañó a Malagón y emparejó la pizarra al 77′.

El empate deja a Pumas con 21 puntos, a uno de Tijuana, que es octavo. Una derrota ante el América hubiera significado la eliminación para los universitarios.

Próximos juegos de Pumas y América en la Liga MX

La Liga MX se pondrá en pausa para dar paso a la última Fecha FIFA del año, por lo que Pumas y América volverán a las canchas hasta el el próximo 21 de noviembre.

Los dirigidos por Esteban Solari volverán a ser locales en Ciudad Universitaria, donde recibirán al Monterrey. Ese mismo día, los de Coapa visitan el ‘Volcán’ para medirse ante los eliminados Tigres.

EVG