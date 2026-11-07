¡Eso duele! Henry Martín festeja a lo Goya su gol en el Pumas vs América (VIDEO)

Henry Martín festejó con un Goya su gol en el Pumas vs América.

Henry Martín festejó a lo Goya su gol en el clásico capitalino entre Pumas y América, luego de que marcó de penalti el 2-1 a favor de las Águilas en el juego con sede en el Estadio Olímpico Universitario.

Después de vencer a Keylor Navas desde los 11 pasos, el delantero yucateco se dirigió hacia la barra de los auriazules para hacer el Goya, algo que ya había hecho en anteriores ediciones de este encuentro.

EL GOL DE HENRY MARTÍN.🦅🔥 pic.twitter.com/0H3pkLnTzS — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) November 8, 2026

Pumas responde pronto tras el gol de Henry Martín

El gusto le duró demasiado poco al América tras el gol de Henry Martín, pues Pumas encontró la igualada cinco minutos después, y también con un penalti.

Robert Morales engañó desde el manchón penal a Luis Ángel Malagón, luego de una falta de Santiago Ramos Mingo sobre Nathan Silva.

EVG