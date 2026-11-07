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¡Eso duele! Henry Martín festeja a lo Goya su gol en el Pumas vs América (VIDEO)

Henry Martín celebró a lo Goya el tanto de penalti que anotó en el clásico capitalino entre Pumas y América, en duelo de la Jornada 16 del Apertura 2026

Henry Martín festejó con un Goya su gol en el Pumas vs América.
Henry Martín festejó con un Goya su gol en el Pumas vs América. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

Henry Martín festejó a lo Goya su gol en el clásico capitalino entre Pumas y América, luego de que marcó de penalti el 2-1 a favor de las Águilas en el juego con sede en el Estadio Olímpico Universitario.

Después de vencer a Keylor Navas desde los 11 pasos, el delantero yucateco se dirigió hacia la barra de los auriazules para hacer el Goya, algo que ya había hecho en anteriores ediciones de este encuentro.

Pumas responde pronto tras el gol de Henry Martín

El gusto le duró demasiado poco al América tras el gol de Henry Martín, pues Pumas encontró la igualada cinco minutos después, y también con un penalti.

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EVG

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