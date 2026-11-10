Tigres ya puso la mira en un tricampeón del América y lo quieren para el siguiente torneo

Los Tigres de la UANL viven un torneo para el olvido en el Apertura 2026 de la Liga MX, pero quieren darle vuelta a la página y quieren un refuerzo que los catapulte a un nuevo campeonato del futbol mexicano y por ello irían por un tricampeón con el América.

Los Tigres, de acuerdo con información de medios nacionales, tienen en la mira a Santiago Baños, presidente deportivo del Club América, para que sea su nuevo presidente deportivo y pueda recomponer el camino del equipo felino.

#TigresUANL | Santiago Baños es una opción sólida para llegar a la presidencia de Tigres.



Ya hubo un primer acercamiento, Baños terminará pronto su gestión en América, donde alcanzó 18 liguillas consecutivas en 9 años.@TUDNUSA @TUDNMEX @TudnRadio — Vladimir García (@VladimirGarciaG) November 10, 2026

Según información de Vladimir García, de TUDN, el directivo azulcrema es de las principales opciones para tomar la dirección deportiva de Tigres, equipo que por el momento tiene en la figura de Víctor Manuel Vucetich a su vicepresidente deportivo y al entrenador del primer equipo. El Vuce se mantendría como vicepresidente deportivo, Baños sería el nuevo presidente deportivo y sigue la búsqueda por su entrenador.

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La fuente antes señalada dice que ya hubo acercamientos de Tigres con Baños, quien en su gestión en el cuadro azulcrema tiene 18 liguillas consecutivas en 9 años. Se informa que Baños tiene contrato en Coapa hasta 2030.

Durante la gestión de Santiago Baños, el América ha ganado varios títulos, incluyendo el tricampeonato de la Liga MX con André Jardine como entrenador, además de conquistar la Campeones Cup, una Copa MX, una Supcercopa de la Liga MX y un Campeón de Campeones.

Santiago Baños es uno de los candidatos para hacerse cargo de la dirección deportiva de Tigres. pic.twitter.com/BJlaLsZjha — Carlos Rodrigo Hernández. 🥑 (@crh_oficial) November 10, 2026

Sin embargo, la gran deuda de Baños es el título internacional, pues se le ha escapado la Concachampions, la Leagues Cup y hasta el pase a la fase de grupos del Mundial de Clubes de la FIFA.

Santiago Baños es una de las grandes opciones de Tigres para ser su nuevo presidente deportivo, pero no es el único, ya que se dice que la institución regiomontana tiene como otras opciones a Pável Pardo, Ricardo Peláez, Héctor Gozález Iñárritu, Jorge Domene y hasta André Pierre-Gignac, aunque este último luce complicado.

El delantero francés salió por la puerta de atrás de los Tigres, pues el equipo no se pronunció oficialmente por el adiós de máxima leyenda, quien se mantiene jugando futbol de manera recreativa en Monterrey en un equipo de Fut-7.

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