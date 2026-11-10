Crack ex del América habla sobre las razones que lo llevaron a salir de México y deja impresionada a la afición

En el Torneo Apertura 2025 el delantero francés Allan Saint-Maximin llegó a la Liga MX como el fichaje bomba del América, pero pronto la afición quedó desencantada por su nivel y con pena, sin nada de gloria, dejó México, aunque su partida no tuvo nada que ver con temas deportivos.

En una reciente entrevista con The Athletic, el futbolista galo reiteró que lo ya había comentado antes, que su salida del futbol mexicano se debió al racismo que sus hijos vivieron en el país. Esto lo llevó a tomar la decisión de salir de México, todo pensado en el bienestar de sus pequeños.

“Pasaron cosas con mis hijos, no solo una vez, sino muchas veces. Intentaron hacerles bullying y les dijeron palabras muy feas por el color de su piel, y debido a esto empezó a convertirse en un gran problema. Te lo puedes imaginar. Tienes que dar un paso al frente, tienes que tomar una decisión y la mía fue mudarme, porque no quería que esto pasara y que mis hijos pensaran: ‘Ah, tenemos que aceptar esto‘”, indicó para The Athletic.

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Allan Saint-Maximin aclaró que México le parece un país fantástico, de hecho dijo que es uno de los mejores lugares en los que ha vivido, pero las situaciones que vivía su familia día día no eran algo agradable.

“Tuve que tomar una decisión. Fue difícil porque México ha sido uno de los mejores lugares en los que he estado, y mi familia se sentía muy bien allí. Pero a veces pasan cosas y no te queda opción“, indicó el extremo francés.

Después de salir del América, Allan Saint-Maximin firmó co el Lens de Francia, pero actualmente forma parte del Charlotte FC de la MLS.

“Él decía: ‘Se están riendo por mi ropa’. Y repetía: ‘No, no quiero ponerme esto’. Cuando entendí que era por el color de su piel, le dije: ‘Hijo mío, no hablaban de tu ropa, hablaban de tu piel. Y hacían bromas porque no tienes la misma piel que ellos’. Esto es doloroso. Había personas que no querían jugar con él por eso”, detalló

Durante su paso por el conjunto de Coapa, el delantero francés participó en 16 encuentros con los azulcremas, logrando tres goles y dos asistencias, una de sus anotaciones fue en su debut con el América en el partido ante Atlas en el Estadio Jalisco.

“Es así en todos y cada uno de los países, no solo en México. No puedes aceptar esto. Si esto hubiera pasado en Francia, en Arabia Saudita o en Estados Unidos, habría tomado exactamente la misma decisión. Tuve que dar un paso al frente y tomar esta decisión por mi familia“, terminó.

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