Mike Tyson presume a las Chivas con el mundo; la inesperada conexión de la leyenda del boxeo con el Guadalajara

Nadie esperaba ver a las Chivas Rayadas del Guadalajara en el documental de Mike Tyson, leyenda del boxeo internacional y excampeón de los pesos completos, pero una inesperada conexión puso la playera del equipo rojiblanco muy cerca del círculo íntimo de Iron Mike.

Mike Tyson tiene un documental en Netflix, en donde se narra la vida y obra del expúgilista, y en una de las escenas se puede ver la playera de Chivas, la cual portaba uno de sus hijos llamado Miguel Leon Tyson, pues su mamá es mexicana y creció entre Nevada y California rodeado de comunidades mexicanas.

El hijo de Mike Tyson con una playera de las Chivas, en el documental de la leyenda del boxeo. 🥊🐐



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El documental de Tyson muestra su rol como padre y un poco de sus dinámicas familiares, por lo que se mostró una foto de Miguel Leon Tyson cuando era pequeño y tenía puesta la camiseta del Club Deportivo Guadalajara. La foto sale como un inserto mientras el hijo de Tyson habla sobre su vida, su infancia, la relación con el expeleador y su trabajo en la Fundación Tyson.

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Miguel Leon Tyson es fan de Chivas, pues su mamá es mexicana y creció rodeado de comunidades de mexicanos tuvo acercamiento con parte de su cultura y el futbol forma parte importante de ello, además que el Rebaño Sagrado es uno de los equipos más populares en Estados Unidos.

Estamos viendo la serie de Mike Tyson en Netflix y nos encontramos con una foto de su hijo Miguel con playera de Chivas.

Con razón fue tan bueno, es chivahermano! pic.twitter.com/yIcy29XSYI — 🇦🇹 E l c h u p e s 🇦🇹 (@elfamosochupes) October 21, 2026

¿Quién era Mike Tyson?

Mike Tyson nació y creció en Brooklyn, Nueva York, en 1966, con una infancia marcada por la delincuencia juvenil, pero con una carrera bien encausada al boxeo, en donde se convirtió en una de las grandes amenazas de los pesos completos en los 80s y 90s.

Bajo la tutela del legendario entrenador Cus D’Amato, Tyson perfeccionó el estilo peek-a-boo, una combinación letal de movimiento de cintura y una pegada demoledora. Debutó como profesional en 1985 y ganó sus primeras 19 peleas por nocaut, 12 de ellas en el primer asalto, lo que lo hicieron un temible golpeador.

When Iron Mike DESTROYED Trevor Berbick in two rounds at the age of 20



Mike Tyson became the youngest heavyweight champion in boxing history pic.twitter.com/kN1IFcVeLx — Vinny’s Corner (@VinnysCorner1) March 24, 2026

Iron Mike, como le apodaban por su pegada de acero, se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más joven de la historia. El hito lo realizó el 22 de noviembre de 1986, cuando con 20 años, 4 meses y 22 días noqueó a Trevor Berbick en dos rounds. Tyson unificó los cinturones del CMB, AMB y FIB.

La vida de Tyson estuvo marcada por excesos y una caída significativa con la muerte de Cus D’Amato, quien además de ser su entrenador era la figura paternal que necesitaba en su vida. Sin él, Mike figuró por sus excentricidades (como tener un Tigre de mascota), gastar su dinero en carros de lujo y hasta en ir a prisión.

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