Selección Mexicana Femenil pierde ante Jamaica en primer amistoso en busca del pase al Mundial 2027

La Selección Mexicana Femenil fue derrotada por Jamaica en Aguascalientes.

La Selección Mexicana Femenil sucumbió 4-3 a manos de Jamaica en su primer partido de preparación en su búsqueda por el boleto al Mundial del próximo año, a celebrarse en Brasil. El juego se disputó en Aguascalientes.

El equipo dirigido por Pedro López tuvo las cosas en contra desde los primeros momentos del cotejo en el Estadio Victoria, donde las Reggae Girlz abrieron los cartones al minuto 14 con tanto de Jody Brown.

Khadija Shaw convirtió el 2-0 parcial en favor de Jamaica, y la Selección Mexicana Femenil descontó ocho minutos después gracias a un gol de Jaqueline Ovalle.

Sin embargo, Jamaica volvió a pegar, esta vez con una definición de penalti de Deneisha Blackwood para el 3-1 parcial, tras una falta cometida por Rebeca Bernal, nueva jugadora del Manchester United.

Jamaica corta reacciones de México

Al minuto 43, precisamente la ‘Capi’ Bernal apareció para volver a acercar al Tricolor Femenil con un testarazo en medio de tres zagueras jamaiquinas.

Solai Washington hizo el cuarto y último gol de Jamaica. Charlyn Corral acercó a México, pero el marcador ya no se movió más.

Nancy Antonio, Ana Mendoza y Montserrat Saldívar entraron a la cancha en el complemento en busca de la igualada, la cual no llegó.

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El tropiezo ante Jamaica puso fin a un invicto de 22 partidos de la Selección Mexicana Femenil en calidad de local, de acuerdo con información de ESPN.

México tendrá revancha contra Jamaica

La Selección Mexicana Femenil volverá a verse las caras con Jamaica, pues el próximo martes 13 de octubre miden fuerzas, esta vez en la cancha del Estadio Corregidora de Querétaro.

Estos juegos forman parte de la preparación de México hacia los cuartos de final del W Concacaf Championship, donde buscará su boleto al Mundial de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La Selección Mexicana Femenil se medirá ante Haití en los cuartos de final del W Concacaf Championship, duelo en el que está en juego su pase a ambas citas. La sede del cotejo será el Texas Field Mansfield Stadium en Mansfield, Texas.

EVG