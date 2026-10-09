Así fue el GOLAZO de volea de Eduardo Armenta con el que Puebla empató al León (VIDEO)

Puebla rescató un agónico punto ante León gracias a un golazo de volea de Eduardo Armenta.

El mexicano Eduardo Armenta anotó un golazo de volea con el cual el Puebla evitó caer derrotado a manos del León en el Estadio Cuauhtémoc, sede del partido con el que se puso en marcha la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX. El juego acabó 1-1.

Corría el minuto 87 del encuentro cuando el mediocampista de 24 años prendió el balón de primera intención con una espectacular volea de derecha fuera del área.

El golazo de volea de Eduardo Armenta le permitió al Puebla rescatar un punto en casa, pues el León se había puesto en ventaja al minuto 42 con diana de Ismael Díaz.

TE RECOMENDAMOS: Liga MX Jair Pereira augura triunfo de Chivas en el clásico tapatío sobre Atlas y da las claves del juego

Puebla rescata valioso punto ante León

Gracias a la vistosa anotación de Eduardo Armenta, el Puebla consiguió un valioso empate a un gol contra el León, el cual le permitió llegar a 15 unidades tras 11 Jornadas en el Apertura 2026.

La Franja se situó de manera momentánea en el octavo puesto de la clasificación en la Liga MX, mientras que La Fiera se ubicó cuarta con una cosecha de 18 puntos.

Próximos juegos de Puebla y León en el Apertura 2026

El Puebla volverá a las canchas el próximo viernes 16 de octubre, cuando visite la cancha del Tijuana en el arranque de la Jornada 12 del Apertura 2026.

Un día después, el sábado 17, el León será local contra el América, en un nuevo capítulo de una rivalidad que ha crecido en los últimos años en la Liga MX.

EVG