América recibe una gran noticia; crack de las Águilas regresa y como titular ante Monterrey

Jugadores del América antes de un partido amistoso en Estados Unidos

Esta jornada el América se enfrenta a Monterrey en la cancha del Estadio Azteca, en donde las Águilas tendrán el regreso de un jugador muy esperado, pues de acuerdo con información de medios nacionales el portero Luis Ángel Malagón será el titular.

De cara al duelo de la Fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, se reveló que el esperado retorno de Malagón se dará en el duelo del marco del 110 aniversario del América. Después de siete meses fuera por una lesión, el nacido en Michoacán estará de nuevo alineando con el primer equipo azulcrema.

De acuerdo con información de Víctor Díaz, de ESPN, Guillermo Almada fue quien definió que Malagón sea el portero titular. Con esta decisión, Rodolfo Cota, quien venía siendo el estelar, estará de nuevo en la banca.

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¿Qué le pasó a Luis Ángel Malagón?

Luis Ángel Malagón se rompió el tendón de Aquiles el 10 de marzo de 2026, cuando el Club América se enfrentó ante el Philadelphia Union en la Concacaf Champions Cup. Su lesión se dio a unos meses de jugar la Copa del Mundo y se quedó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana.

Además de no poder ser llamado por Javier Aguirre para Norteamérica 2026, el arquero se sometió a un largo proceso de recuperación y en Coapa designaron a Rodolfo Cota como el nuevo arquero titular.

Para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, Cota tomó el lugar del guardameta estelar bajo los tres palos de las Águilas. Mientras tanto, Malagón empezó a tener actividad en las categorías inferiores del conjunto azulcrema.

Luis Ángel Malagón tuvo actividad con la Sub-21 y Sub-20 del América a lo largo del campeonato. Durante el semestre fue ganando minutos para su recuperación y en la Fecha FIFA participó en un duelo amistoso en Estados Unidos ya con el primer equipo.

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