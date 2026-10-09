América parte pastel por su 110 aniversario, previo a enfrentar a Monterrey en el Azteca

En el marco del partido de la Jornada 11 del Apertura 2026 ante Rayados del Monterrey, el Club América partió un pastel con motivo de su 110 aniversario. El delantero Miguel Borja y el presidente deportivo, Santiago Baños, cortaron la primera rebanada frente a las cámaras de los medios de comunicación.

En las instalaciones de Coapa, el directivo y el futbolista presumieron un pastel amarillo decorado con un “110” en color azul y el cero a su vez era el escudo retro del América, además de portar la nueva indumentaria que presentó Adidas para celebrar el cumpleaños de las Águilas.

Miguel Borja y Santiago Baños cortan el pastel con motivo del 110 aniversario del Club América



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El 12 de octubre de 1916 se fundó el Club América y en el fin de semana del festejo el equipo se mide al Monterrey, partido que se realiza en la cancha del Estadio Azteca y en donde las Águilas presumirán un uniforme retro inspirado en los 70’s.

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En la conferencia no se dieron detalles sobre las actividades que el club tiene preparado para su 110 aniversario, aunque se pueden anunciar sorpresas en el transcurso del día y previo a que ruede el balón en el Coloso de Santa Úrsula.

El conjunto de Coapa, a través de sus redes sociales, le pidió a los aficionados que asistirán al encuentro ante Monterrey que vayan vestidos de amarillo para no desentonar en la fiesta que tienen preparada para celebrar un año más en la máxima categoría del futbol mexicano.

DCO