Mauricio Pochettino rompe en fuerte llanto al despedirse de Estados Unidos para ir al Manchester United (VIDEO)

Este viernes se dio un movimiento interesante en el futbol mundial luego que el entrenador argentino Mauricio Pochettino aceptó una oferta para dirigir al Manchester United de la Premier League, dejando el banquillo de la Selección de Estados Unidos en medio de un inconsolable llanto.

“Soy un tipo muy emocional”, dijo Mauricio Pochettino en la conferencia de prensa en donde se despidió del cuadro de Las Barras y Las Estrellas, equipo al que comandó en la Copa del Mundo 2026 en Norteamérica y al que se supone debería llevar en el proceso rumbo a la siguiente competencia internacional.

Mauricio Pochettino was emotional saying goodbye to the U.S. but saw an opportunity he couldn’t turn down in Man Utd 🧳 pic.twitter.com/bYVrLm9k5b — B/R Football (@brfootball) November 13, 2026

“Es difícil hablar ahora. Soy un tipo muy emocional. Es una decisión muy triste, es la decisión más difícil de mi carrera, pero somos profesionales y estamos tratando de hacer realidad nuestros sueños”, explicó Pochettino, exjugador y entrenador argentino de 54 años edad que regresa a dirigir en Inglaterra.

Pochettino llega al United un día después que el cuadro inglés despidió a Michael Carrick, quien condujo al equipo a una victoria en la Premier, cinco empates y cuatro derrotas, para el peor inicio liguero del club en 40 años. Se ubica 18vo en la máxima categoría de Inglaterra, que cuenta con 20 equipos.

“Sí, había firmado un nuevo contrato hasta 2030, pero la Federación sabe que no se presentan tantas oportunidades en la vida como la de Manchester United. No puedes rechazarla”, dijo el argentino, quien a pesar de extender su contrato con la Selección de Estados Unidos no podía rechazar a los Diablos Rojos.

"There’s not too many opportunities that can happen in your career the size of Manchester United, and when that happens, it’s difficult to turn down.



"It’s a really tough decision, but at the same time we are excited for that step."



💬 Mauricio Pochettino, speaking at today's… pic.twitter.com/yRWxfKmlAq — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026

Mauricio Pochettino ya tiene experiencia dirigiendo en Inglaterra, pues comandó al Southampton, Tottenham y Chelsea en la Premier Leauge, pero no se comparará nada a dirigir a un gigante en sus peores momentos. En España también estuvo al frente del Espanyol y en Francia logró conquistar un título liguero con el Paris Saint-Germain.

“La oportunidad de representar el escudo de Estados Unidos fue uno de los mayores honores de mi carrera. Estamos muy agradecidos con los jugadores por su compromiso, con los aficionados por su confianza y con la Federación por apoyar siempre a nuestro cuerpo técnico y crear las oportunidades para impactar en la cultura del futbol en este gran país”, comentó.

Pochettino también llevó al Tottenham a la final de la Champions League en 2019, pero nunca ha ganado un gran trofeo en Inglaterra, en 2024 perdió la final de la Copa de la Liga con el Chelsea. Pochettino será DT del Manchester United tras Louis van Gaal, José Mourinho, David Moyes, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag y Michael Carrick.

“Siempre en todos los proyectos es difícil encontrar el nivel del cual empiezas, lo más importante es ver el futuro de la forma en la que lo ve la federación, hay un gran número de jugadores para pensar en grandes cosas y que estoy seguro que le darán grandes alegrías a este país”, concluyó.

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