¿Pep Guardiola llega a Estados Unidos si Mauricio Pochettino va al Manchester United?

Pep Guardiola suena para ser entrenador de la Selección de Estados Unidos

El Manchester United despidió a Michael Carrick como su entrenador principal, lo que abre la puerta a que Mauricio Pochettino sea el nuevo estratega de los Red Devils, lo que a su vez dejaría el banquillo de la Selección de Estados Unidos libre.

En últimas horas se ha comentado que en inminente la llegada de Pochettino con el United y con ello toma fuerza el rumor que el español Pep Guardiola será el nuevo estratega de Estados Unidos, pues considera que ser DT de una escuadra nacional representaría menos estrés para él.

Pep Guardiola en un partido con el Manchester City ı Foto: AP

De acuerdo medios internacionales, Pep Guardiola está abierto a ser el nuevo seleccionador estadounidense, pero para que eso pase primero el argentino tiene que formalizar y oficializar su fichaje con el Manchester United.

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“Se espera que U.S. Soccer tenga a Pep Guardiola como objetivo principal para reemplazar a Mauricio Pochettino si el entrenador de la USMNT se va al Manchester United, según fuentes informadas sobre la situación que le dicen a The Athletic”, adelantó el medio citado en sus redes sociales.

Pep Guardiola ha sido candidateado a varias selecciones nacionales a lo largo de los años, desde España, Italia y en su momento hasta Brasil, pero sería Estados Unidos el que lleve a su banquillo a uno de los mejores entrenadores de la historia.

U.S. Soccer is expected to make Pep Guardiola a top target to replace Mauricio Pochettino if the USMNT coach leaves for Manchester United, sources briefed on the situation tell The Athletic.



Full story from @PaulTenorio, @henrybushnell and @tombogert: https://t.co/FBC9YtMW7Y pic.twitter.com/KRroXMyXYn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2026

Guardiola no dirige desde el City

Guardiola dejó de ser entrenador del Manchester City en el verano pasado. El estratega español llegó al club de la Premier League en el verano de 2016 y convirtió a un equipo irrelevante en un candidato europeo y en dominador en Inglaterra.

Pep llevó al cuadro Sky Blue a seis títulos de la Premier y a conquistar, en 2023, la primera Champions League en la historia de la institución. Guardiola en total levantó 17 trofeos importantes con el City, pero en total tiene 35 títulos importantes a lo largo de su carrera como entrenador.

Lo que hace falta es que el Manchester United, que despidió a Michael Carrick como su entrenador principal, firme a Mauricio Pochettino para que el camino de Pep Guardiola pueda ser entrenador de la Selección de Estados Unidos.

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