Manchester United elige a Mauricio Pochettino como reemplazo de Michael Carrick; ¿qué falta para que sea oficial?

El Manchester United gestiona un posible acuerdo para que Mauricio Pochettino, el actual entrenador de la Selección de Estados Unidos, reemplace a Michael Carrick, informó una fuente con conocimiento de la situación.

Carrick ha quedado en la cuerda floja tras un desastroso inicio de temporada. El United ocupa el 18vo puesto en la clasificación de la Premier League al cabo de 10 jornadas, el peor arranque del club en la era moderna.

🚨💣 Manchester United are advancing in talks to appoint Mauricio Pochettino as new head coach.



Pochettino wants the job and talks are moving forward, as @TheAthleticFC reports.



He’s the clear favorite waiting for club final decision. pic.twitter.com/o0nLPB2A18 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2026

Pochettino es candidato a suceder a Carrick, aunque el argentino de 54 años tiene contrato con la selección masculina de Estados Unidos hasta el Mundial de 2030.

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Una persona con conocimiento de la situación le comentó el miércoles a The Associated Press que se habían realizado preparativos para nombrar a Pochettino como parte de la “debida diligencia”. La persona habló bajo condición de anonimato porque no se ha tomado una decisión final sobre el futuro de Carrick.

Los nombres de Julian Nagelsmann, Eddie Howe y Antonio Conte también han sonado como opciones en las últimas semanas.

🚨 Manchester United now set for final internal meeting to proceed with the expected plan: Michael Carrick to be sacked.



Mauricio Pochettino’s $10m release clause is available and Man United are working on it + contract terms with his camp.



🎥➕ https://t.co/7LVjcwfT2f pic.twitter.com/I3Z9UCR8a8 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2026

Trascendió que se espera que la decisión definitiva se tome tras una reunión programada el miércoles en Mónaco, donde el propietario minoritario Jim Ratcliffe está radicado.

No es raro que los clubes evalúen a posibles candidatos y contacten a intermediarios antes de decidir despedir a un entrenador.

Pochettino, quien anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea en la Premier, asumió el mando de Estados Unidos en octubre de 2024 y la llevó a los octavos de final en el Mundial de este año.

Fue uno de los principales candidatos para Manchester United en 2022, cuando finalmente se contrató a Erik ten Hag.

🚨 Michael Carrick, at Carrington today to lead Manchester United training again — same as yesterday.



No formal communication from the club on his future yet but from today expected any moment.



The expectation remains for Carrick to be sacked, waiting for Sir Jim Ratcliffe… pic.twitter.com/aiojvRrQfS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 11, 2026

Pochettino conquistó el título de la liga francesa con el Paris Saint-Germain en 2022, pero quizá su mayor logro fue convertir a Tottenham en un contendiente habitual al título en la Premier y también llevar al club londinense a la final de la Liga de Campeones en 2019.

Nunca ha ganado un gran trofeo en Inglaterra. Lo más reciente fue la derrota en la final de la Copa de la Liga inglesa con Chelsea en 2024.

Carrick, quien manifestó el domingo que no dejaría el cargo, debía dirigir el entrenamiento el miércoles pese a las conjeturas sobre su continuidad.

El United optó por no despedirlo el mes pasado y decidió darle tiempo para revertir un pésimo inicio de temporada, pero el empate 4-4 el domingo con Aston Villa dejó al 20 veces campeón de Inglaterra en la zona de descenso, con apenas una victoria en 10 partidos.

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