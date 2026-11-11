Con tres juegos menos, Hormiga emula registro goleador de Pulido

El delantero remata de cabeza uno de los dos tantos que lleva con los de El Pireo en la Europa League

Con su primer gol en la Superliga de Grecia el pasado fin de semana, el mexicano Armando González llegó a seis anotaciones con el Olympiacos, cifra con la que empató el registro que tuvo Alan Pulido en su primera temporada con dicho club.

Sin embargo, el canterano de Chivas llegó a esta cantidad de dianas en 13 encuentros, tres menos de los que necesitó el tamaulipeco en su primera y única campaña en tierras helénicas, la correspondiente al ciclo 2015-2016.

El mundialista con el Tricolor en Norteamérica 2026 convirtió sus seis primeras anotaciones con los de El Pireo en 574 minutos. Su gran pendiente era marcar en liga, pues ya sumaba tres dianas en la Copa de Grecia y dos en la Europa League. Su primera víctima en el campeonato doméstico fue el PAOK Salónica, en el empate 1-1 en encuentro correspondiente a la Jornada 10. El tanto de la Hormiga fue el 1-0 parcial a favor del Olympiacos, que 13 minutos después se vio alcanzado en el marcador.

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El atacante de 23 años necesitó siete cotejos para conseguir su primer gol en la Superliga de Grecia. El nacido en Celaya, Guanajuato, es uno de los siete delanteros convocados por Rafa Márquez para la última Fecha FIFA del año, en la que la Selección Mexicana enfrenta a Jamaica por su boleto a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf; choques en los que el Tricolor buscará su primer triunfo bajo la dirección técnica del exdefensa del Barcelona.

El Dato: Armando González debutó con la Selección Mexicana el 18 de noviembre de 2025, en una derrota de 2-1 ante Paraguay en un amistoso en San Antonio, Texas.

En el caso de Alan Pulido, prácticamente todos sus goles en su único año con los de El Pireo fueron en partidos de liga, con excepción de uno que consiguió en el torneo de Copa.

Ahora, la próxima meta de la Hormiga González con el Olympiacos es completar los 90 minutos en un encuentro. Hasta el momento, en nueve ingresó desde el banquillo de suplentes y en cuatro arrancó como titular, siendo en el que más actividad tuvo de estos últimos el empate 1-1 contra el AE Larisa en la fase de grupos de la Copa de Grecia, con 80 minutos dentro de la cancha.

El próximo juego del exatacante de Chivas con su nuevo club está programado para el próximo 22 de noviembre, cuando los dirigidos por el español Imanol Alguacil reciban al Iraklis en la Jornada 11 de la Superliga de Grecia.

Con dos goles más, González Alba superará el registro de Alan Pulido en Grecia, quien solamente hizo siete dianas en su paso por tierras helénicas. Su otro tanto fue con el Levadiakos, su primer club en el balompié de Europa.

29 Goles hizo el mexicano en dos años y medio con Chivas

Hasta el momento, todas las anotaciones de la Hormiga le han dado puntos al Olympiacos, que en dichos cotejos tuvo saldo de cuatro victorias y una igualada. El único doblete que ha conseguido el mexicano hasta el momento fue en el triunfo de 3-2 sobre el Volos en Copa.

Armando González también registra dos asistencias, ambas en Copa. Alan Pulido logró tres pases para gol mientras defendió la camiseta del club más laureado en la historia del futbol de Grecia.

En promedio, la Hormiga ha requerido 95 minutos para perforar las redes rivales desde su llegada a la plantilla rojiblanca, que marcha segunda de la clasificación en la Superliga con 23 puntos, a cuatro de distancia del Panathinaikos.

Armando González Alba se sumó a la plantilla de los de El Pireo tras el Mundial 2026 con el objetivo de ayudar al club a que vuelva a la cúspide de la Superliga de Grecia, luego de que en la pasada campaña el título se lo llevó el AEK Atenas.

En sus primeros meses en Grecia, el exatacante del Guadalajara recupera paulatinamente la confianza que había perdido con el Rebaño, pues en sus últimos siete juegos con los tapatíos no se hizo presente en el marcador. Tres de esos cotejos fueron en el actual Apertura 2026, en el que Chivas pelea el liderato.