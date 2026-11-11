México llega a las 10 medallas en los JO de la Juventud

El taekwondo y el atletismo incrementaron la cosecha de la delegación mexicana que compite en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar 2026, al sumar valiosas preseas de plata y bronce. Con estos resultados, la delegación tricolor alcanzó los 10 metales en tierras africanas, divididos en tres platas y siete bronces.

A sus 16 años, el taekwondoín Guillermo Kato Cortés, tricampeón mundial juvenil, se consagró subcampeón olímpico de su categoría en la división de -63 kilogramos. El camino a la plata incluyó victorias ante sus similares de Túnez (2-0) y Turquía (2-1), antes de caer en una reñida final frente al representante de Jordania.

En la misma disciplina, Aline Saraí Herrera (-55 kg) se colgó la medalla de bronce. La mexicana superó con autoridad a sus rivales de Alemania (2-0) y Gabón (2-0), pero cedió en la semifinal ante Túnez (1-2), firmando la segunda presea de la jornada para el taekwondo nacional.

El Dato: Los atletas participantes en los Juegos Olímpicos de la Juventud tienen entre 14 y 18 años. Con la actual se han realizado cuatro ediciones.

El atletismo también aportó al medallero con una destacada actuación de Carlo Cruz en el salto con garrocha. Cruz se adueñó de la medalla de plata al superar la barra a una altura de 4.85 metros, en una competencia donde el oro fue para el francés Axel Faye, quien registró 4.95 metros.

Por su parte, Alison Salinas se adjudicó el bronce en el lanzamiento de martillo con un registro de 61.52 metros. En una prueba que exigió técnica y temple, el metal dorado correspondió a la ucraniana Milaniia Kokhn (71.27 m) y la plata a la china Xingyue Yang (65.96 m).

El pugilismo mexicano garantizó al menos dos medallas de bronce tras el avance de sus atletas a las semifinales. En la división de los 50 kilogramos, el originario de Naucalpan, Alan Ocampo Cano, se impuso en los cuartos de final a Dean Huriwaka, de Nueva Zelanda, por decisión unánime (5-0), luego de haber derrotado en la jornada previa a Yik Kan Chan, de Hong Kong, por idéntico marcador.

55 El lugar que México ocupa en el medallero de la competencia

Asimismo, el mazatleco Jorge Luis Roca Nieblas (70 kg) demostró el poder de sus puños al derrotar 5-0 al letón Timurs Gulbis, asegurando de esta manera un lugar en el podio olímpico.

En otros frentes, América López finalizó en la quinta posición en los 5 kilómetros de marcha femenil con un tiempo de 25:31.62 minutos, convirtiéndose en la mejor marchista de Latinoamérica y Centroamérica en la competencia. El podio de esta prueba fue ocupado por China (oro), Lituania (plata) y Ucrania (bronce). En la gimnasia artística varonil, Lorenzo Zaragoza culminó su participación en estos IV Juegos Olímpicos de la Juventud al ubicarse en la decimocuarta posición del All-Around, luego de acumular una puntuación total de 71.797 unidades.

Con estos logros, la delegación mexicana consolida una participación destacada en Dakar 2026, justa que llega a su fin el próximo viernes 13 de noviembre.