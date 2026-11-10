Charlyn Corral recibe mágico homenaje en la ceremonia del Salón de la Fama 2026 (VIDEO)

Charlyn Corral tuvo un emotivo encuentro con Hugo Sánchez en la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional.

Charlyn Corral protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia de investidura del Salón de la Fama del Futbol Internacional 2026, pues recibió un mágico y emotivo homenaje luego de que en días pasados hizo historia al ganar el Trofeo Gerd Muller Femenil como la mejor delantera del mundo en el Balón de Oro 2026.

Cuando subió al estrado para dirigir palabras a todos los presentes, la goleadora del Pachuca reconoció que no había elaborado un discurso. A su lado estaba Javier ‘Chicharito’ Hernández, otra leyenda del futbol mexicano.

¡Ovación de pie! Charlyn Corral recibe épico recibimiento en el Salón de la Fama 🔥😍 Vean la reacción de los asistentes al verla en el escenario #SalonDeLaFama pic.twitter.com/wohPTzd2OF — TUDN MEX (@TUDNMEX) November 11, 2026

“No quise planear nada de lo que iba a decir. Simplemente quise pararme aquí, fluir. Realmente no sabía lo que me esperaba, pero al estar aquí parada en frente de todos ustedes y recibir este cariño, pues la verdad que se me pone la piel chinita”, fueron las primeras palabras que dijo Charlyn Corral, quien observó con asombro como todos los presentes se levantaron de sus asientos para rendirse ante ella con aplausos.

Charlyn Corral es bautizada por Hugo Sánchez con un nuevo apodo

Las emociones no se detuvieron para Charlyn Corral con los aplausos recibidos, pues poco tiempo después apareció en el escenario Hugo Sánchez, considerado el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos.

“¿Te puedo llamar la niña de oro a partir de ahora?“, le preguntó Hugol a la delantera del Pachuca, a quien tomó de su mano derecha para levantarla en señal de victoria por su histórico reconocimiento en el Balón de Oro, pues es la primera futbolista del país (mujer u hombre) que es gana en una de las categorías de los premios otorgados por France Football.

Hugo Sánchez le dijo a Charlyn Corral que tiene una mentalidad como la de él y enfatizó que ellos dos son los únicos mexicanos que han sido máximos goleadores fuera de México.

¡Dos auténticas leyendas reunidas! 🙌🏻⚽️🤩 pic.twitter.com/sgFZaFjsPe — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 11, 2026

Charlyn Corral recuerda cómo salió a flote por su mentalidad

Charlyn Corral recordó lo complicado que fue para ella recibir comentarios en contra cuando quería ser futbolista, pues se le hacía énfasis en que no tenía la estatura idónea, pero la originaria de Ecatepec, Estado de México, dejó en claro que siempre confió en ella y resaltó el apoyo de sus papás y de su hermano.

“En algún momento llegué a plantearme si realmente era tan buena como yo lo creía en mi cabeza, si realmente era tan buena como todos los entrenadores, mis padres y mi hermano me lo hacían sentir”, admitió la también seleccionada nacional.

Antes de que acabe el 2026, Charlyn Corral buscará conseguir su segundo trofeo de la Liga MX Femenil con el Pachuca, club con el que se coronó en el Clausura 2025.

EVG