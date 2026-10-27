Charlyn Corral, primera mexicana premiada en gala de Balón de Oro

Gracias a sus 53 goles en lo que va del año (42 con Pachuca y 11 con Selección Mexicana), Charlyn Corral hizo historia en el Balón de Oro 2026 al convertirse en la primera mexicana (incluyendo mujeres y hombres) reconocida en la historia del premio, luego de que obtuvo el Trofeo Gerd Müller Femenil por ser la mejor delantera del año alrededor del mundo.

Con la emoción que conlleva un momento de esta naturaleza, la originaria de Ecatepec, Estado de México, subió al estrado del London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, a recibir su premio junto con el inglés Harry Kane, quien obtuvo este mismo galardón en la categoría varonil. En el presídium, la atacante de 35 años de edad hizo énfasis en el orgullo que le produce ser la primera jugadora nacional en ser reconocida por la prestigiosa revista France Football, al tiempo que pidió un aplauso para Scarlett Camberos, quien estuvo entre las 30 finalistas al Balón de Oro Femenil.

El Dato: Charlyn Corral debutó con la Selección Mexicana en 2006, mismo año en el que ganó el Premio Estatal del Deporte. Se retiró por unos años del Tricolor.

“Me encuentro muy feliz de estar aquí y ser la primer mexicana en recibir un reconocimiento aquí y me llena de orgullo decir que en mi país se están haciendo bien las cosas en el futbol femenil y lo vemos con mi compañera Scarlett (Camberos), que también hay que darle un aplauso”, aseveró Charlyn Corral en su emotivo discurso en la gala que por primera vez se realizó fuera de París.

La delantera de las Tuzas, que la trajeron a la Liga MX Femenil en 2021, también resaltó en su discurso que todo se puede conseguir cuando se deja el corazón de por medio, además de darle un agradecimiento a sus papás y a su hermano George, quien actualmente se encuentra sin club tras su paso por los Venados de Yucatán en la Liga de Expansión.

La delantera, ayer, en el evento que se celebró en Londres ı Foto: Reuters

“Cuando haces las cosas con mucha fe, pero sobre todo con el corazón, todo vale la pena y quiero agradecer a mi equipo, el Club Pachuca, por ayudarme a conseguir este premio junto a mis compañeros que son mi base. Quiero agradecer a mis padres, a mi hermano y agradecerles por siempre abrirme las puertas”, enfatizó Corral Ang, quien empezó su carrera como futbolista profesional en 2014 con el Merilappi United de Finlandia.

En la disputa por el Trofeo Gerd Müller Femenil, Charlyn Corral superó a grandes jugadoras como las españolas Alexia Putellas y Claudia Pina, la noruega Caroline Graham y la polaca Ewa Pajor.

La distinción conseguida en el Balón de Oro 2026 se trata del logro individual más importante que ha conseguido la mexiquense en su exitosa trayectoria, en la que hasta el momento presume cinco trofeos, dos de ellos con el Pachuca, con el que el año pasado se coronó en el Clausura 2025 de la Liga MX Femenil y en el Campeón de Campeonas.

En su discurso, Charlyn Corral también dedicó unas palabras de agradecimiento a todos los integrantes del Pachuca Femenil, haciendo hincapié en que este galardón también es de sus compañeras.

“Agradezco al club Pachuca, a los presidentes, directivos, entrenadores, staff. Pero sobre todo a mis compañeras, que espero que me estén viendo, porque este premio es de todas ustedes”, agregó la goleadora azteca.

4 Equipos son en los que ha jugado la delantera

En sus seis campañas en España (dos con el Atlético de Madrid y cuatro con el Levante), Charlyn Corral destacó por sus actuaciones, y en su paso por el balompié ibérico logró 98 dianas, siendo su mejor registro en la Temporada 2017-2018 con 29 goles en 29 partidos con las Granotas.

Por su parte, Scarlett Camberos y Julián Quiñones quedaron fuera del top en sus respectivas categorías para el Balón de Oro. La delantera del América culminó en la posición 21, mientras que el ariete del Al-Qadsiah concluyó en el sitio 28 entre los 30 finalistas al galardón en cada categoría.

Kane y Putellas, los principales ganadores en la edición 70

| Por Enrique Villanueva |

Sorpresivo resultó que el delantero inglés Harry Kane fue el ganador del Balón de Oro 2026, el cual conquista por primera vez en su carrera, dejando atrás al galo Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal, quienes se perfilaban como los principales favoritos al reconocimiento de France Football.

El goleador del Bayern Múnich se convirtió en el sucesor de Ousmane Dembélé, quien llegó a la gala de este año con el deseo de ser el primero en ganarlo dos veces seguidas desde que Cristiano Ronaldo lo consiguió en 2016 y 2017.

Por primera vez en la historia, la gala del Balón de Oro se realizó fuera de París. Se eligió el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, como homenaje a los 70 años que se cumplieron de que el inglés sir stanley matthews se convirtió en el primer ganador de este premio.

los dos ganadores del trofeo más importante del evento, ayer. ı Foto: Reuters

“Mi camino no fue sencillo. Tuve que luchar para ser el mejor en este momento”, dijo Hurricane, quien rompió una racha de un cuarto de siglo sin que un jugador de su país ganara el reconocimiento. El más reciente había sido el exatacante Michael Owen, en 2001.

Por su parte, la española Alexia Putellas, actual mediocampista del London City Lionesses, fue la ganadora en la categoría femenil, con lo que es la tercera ocasión que recibe este premio, el cual también ganó en 2021 y 2022.

La mediocampista de 32 años puso fin al reinado de tres años de su compañera de la selección española, Aitana Bonmatí, quien esta vez no estuvo entre las nominadas a causa de una fractura en el peroné izquierdo.