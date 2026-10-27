Kane y Putellas, los principales ganadores en la edición 70

Sorpresivo resultó que el delantero inglés Harry Kane fue el ganador del Balón de Oro 2026, el cual conquista por primera vez en su carrera, dejando atrás al galo Kylian Mbappé y al español Lamine Yamal, quienes se perfilaban como los principales favoritos al reconocimiento de France Football.

El goleador del Bayern Múnich se convirtió en el sucesor de Ousmane Dembélé, quien llegó a la gala de este año con el deseo de ser el primero en ganarlo dos veces seguidas desde que Cristiano Ronaldo lo consiguió en 2016 y 2017.

Por primera vez en la historia, la gala del Balón de Oro se realizó fuera de París. Se eligió el London Palladium Theatre de Londres, Inglaterra, como homenaje a los 70 años que se cumplieron de que el inglés sir stanley matthews se convirtió en el primer ganador de este premio.

“Mi camino no fue sencillo. Tuve que luchar para ser el mejor en este momento”, dijo Hurricane, quien rompió una racha de un cuarto de siglo sin que un jugador de su país ganara el reconocimiento. El más reciente había sido el exatacante Michael Owen, en 2001.

Por su parte, la española Alexia Putellas, actual mediocampista del London City Lionesses, fue la ganadora en la categoría femenil, con lo que es la tercera ocasión que recibe este premio, el cual también ganó en 2021 y 2022.

La mediocampista de 32 años puso fin al reinado de tres años de su compañera de la selección española, Aitana Bonmatí, quien esta vez no estuvo entre las nominadas a causa de una fractura en el peroné izquierdo.