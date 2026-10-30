Así fue el hermoso recibimiento de Charlyn Corral en Pachuca tras su galardón en el Balón de Oro (VIDEO)

Charlyn Corral fue galardonada durante el Balón de Oro tras ganar el premio a la Delantera del Año por su temporada de ensueño que tuvo con el Pachuca en la Liga MX Femenil. La ariete de las Diosas del Viento regresó a México y fue recibida en la ciudad donde reside como toda una celebridad.

Entre aplausos por parte de sus compañeras fue como Charlyn Corral salió de la Universidad del Deporte para dirigirse a Mundo Futbol. En el camino se encontró con un grupo de pequeños aficionados que elogiaron a la ariete mexicana y en su conferencia de prensa no faltaron los aplausos de pie para la mejor delantera del año en el mundo.

¿Cuántos goles marcó Charlyn Corral en la temporada pasada?

Charlyn Corral viajó hasta Londres para ser galardonada entre los mejores jugadores del mundo en el Balón de Oro y tras el evento varios futbolistas de la talla de Luis Diaz felicitaron a la mexicana por su logro.

La delantera del Pachuca ganó el trofeo Gerd Müller a mejor delantera del año por su estupenda temporada que tuvo con las Tuzas en la Liga MX y sus participaciones con la Selección Mexicana.

Charlyn Corral se llevó este premio por los 49 goles en 49 partidos que consiguió en el año futbolístico, superando a artilleras de Europa como Alexia Putellas, Claudia Pina o Ewa Pajor.

La Liga MX Femenil crece a pasos agigantados

La Liga MX Femenil está a punto de cumplir 10 años de su creación y con el paso del tiempo ha crecido de manera exponencial colocándose como uno de los mejores torneos del continente americano.

Estrellas de talla mundial han decidido venir a jugar a nuestra liga, Andrea Pereira, Sandra Paños, Irene Guerrero, Geyse Ferreira, Jenni Hermoso, Charlyn Corral son algunas de las futbolistas que dejaron el viejo continente para llegar al futbol mexicano.

Lo que sigue para el balompié azteca es crear una gran Selección Mexicana para pelear en el próximo Mundial Femenil por el título, aunque no será nada sencillo al tener presente a equipos como el de España o Estados Unidos.

DCO