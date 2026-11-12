Manchester United despide a Michael Carrick y aceleran contratación de Mauricio Pochettino

A primera hora del jueves, el Manchester United despidió a Michael Carrick tras comandar el peor inicio de temporada en la Premier League.

La salida de Carrick se produce menos de seis meses después de que se le otorgara un contrato de dos años y la responsabilidad de cambiar el rumbo del que alguna vez fue el equipo más dominante del fútbol inglés. Los 20 veces campeones no se consagran en el torneo de liga desde que el legendario técnico Alex Ferguson se retiró en 2013.

We can confirm Michael Carrick has departed his role as men’s first-team head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 12, 2026

Tras esta decisión, el Manchester United está por ultimar un acuerdo para contratar al argentino Mauricio Pochettino como su nuevo técnico, informó The Associated Press una persona con conocimiento de la situación.

Pochettino actualmente dirige a Estados Unidos y el club de la Premier confiaba anunciar el nombramiento dantes de hacerse a cargo de los próximos partidos de la selección contra Haití el sábado y el martes, indicó la persona, que habló el jueves bajo condición de anonimato porque las negociaciones seguían en curso.

El empate 4-4 con Aston Villa el domingo dejó al United en el 18vo puesto de la clasificación de 20 equipos y sumido en la zona de descenso tras apenas cosechar una victoria en el torneo doméstico. Con ocho puntos en 10 partidos, es el peor arranque del United en 40 años, anterior a la era de la Premier League.

Michael Carrick has departed his role as @ManUtd's first-team head coach, the club has confirmed. pic.twitter.com/yWnw8AjmsQ — Premier League (@premierleague) November 12, 2026

“Tras un inicio de temporada decepcionante, el club ha llegado a la extremadamente difícil conclusión de que es necesario un cambio para alcanzar nuestras ambiciones”, dijo el United. Añadió que el “club tiene la intención de nombrar a un sucesor permanente lo antes posible”.

Pochettino, quien anteriormente dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea en la Premier, asumió el mando de Estados Unidos en octubre de 2024, relevando a Gregg Berhalter tras la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa América, y condujo al equipo a los octavos de final en el Mundial de este año.

El argentino de 54 años tiene contrato con Estados Unidos hasta el Mundial de 2030. La selección enfrentará a Haití en una serie de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf, la ida en Miami el sábado y la vuelta en Cincinnati el martes.

Pochettino fue uno de los principales candidatos para dirigir al Manchester United en 2022, cuando finalmente se contrató a Erik ten Hag.

🚨🔴 OFFICIAL: Michael Carrick has been sacked, Manchester United confirm. pic.twitter.com/UYsFpAmUi3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 12, 2026

Conquistó el título de la liga francesa con el Paris Saint-Germain en 2022, pero quizá su mayor logro fue transformar a Tottenham en un contendiente habitual al título en la Premier y también llevar al club londinense a la final de la Champions League en 2019.

Nunca ha ganado un gran trofeo en Inglaterra. Lo más reciente fue la derrota en la final de la Copa de la Liga inglesa con Chelsea en 2024.

Consultado el jueves sobre si Pochettino se iba al United, el delantero estadounidense Folarin Balogun dijo que no estaba al tanto.

“Si es algo que se hace oficial, entonces él nos lo hará saber”, indicó Balogun desde la concentración de Estados Unidos antes de la serie contra Haití. “Si yo tuviera voto, me gustaría que las cosas se quedaran como están”, añadió en referencia al futuro de Pochettino.

More of that energy, Reds ⚡️ pic.twitter.com/vxYID1pxRa — Manchester United (@ManUtd) November 8, 2026

Man United busca a su octavo entrenador permanente desde Ferguson

El despido de Michael Carrick llega después de que insistiera en que no abandonaría el cargo tras el caótico empate con Villa, que puso de relieve las carencias defensivas del Manchester United.

Esto significa que United busca un octavo entrenador permanente desde la salida de Ferguson hace 13 años, un periodo turbulento en el que el club ha sido superado por Manchester City, Liverpool, Arsenal y Chelsea.

Carrick, exmediocampista de United en sus años de gloria bajo Ferguson, fue nombrado con un acuerdo a corto plazo a mitad de la temporada pasada y guio al equipo a un tercer puesto y a la clasificación para la Liga de Campeones.

We needed that 👊 pic.twitter.com/9K38sP5nIi — Manchester United (@ManUtd) November 8, 2026

Eso le valió un contrato a largo plazo, pero esta temporada las cosas se han desmoronado rápidamente, con apenas tres victorias en todas las competiciones, una racha de ocho partidos de liga sin ganar y la eliminación de la Copa de la Liga inglesa.

Jugadores destacados como Bruno Fernandes, capitán del equipo, y Lisandro Martínez también han alimentado la sensación de crisis con críticas a las tácticas y, respectivamente, a la dirección del club.

“Michael es, y siempre será, una leyenda del Manchester United”, señaló el United. “Al igual que lo hizo como jugador, se ha comportado con los más altos estándares de dedicación y profesionalismo durante todo el tiempo que ha estado de regreso en el club.

“Su liderazgo y sus logros la temporada pasada siempre serán recordados con cariño”, añadió. Carrick dirigió el entrenamiento el miércoles y se le vio llegar el jueves al centro de entrenamiento de United, antes de marcharse poco después.

aar