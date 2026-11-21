Tigres y América se miden en la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX

El América se enfrenta a Tigres en la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, cotejo en donde las Águilas buscan la victoria para aspirar al liderato del campeonato y tener la ventaja de cerrar la serie de Liguilla en su campo.

A este juego el conjunto de Coapa llega con 30 puntos, cifra que los tiene al momento en segundo lugar de la tabla general, pero pueden terminar como el mejor equipo del semestre, pero para ello necesitan vencer a los de la UANL, que ya están fuera de la Liguilla.

Los Tigres se encuentran en el lugar 15 del campeonato con 15 puntos, que los dejó sin oportunidad de entrar a la fiesta grande del futbol mexicano, pero todavía pueden arruinarle las cosas a las Águilas.

¿Dónde ver el Tigres vs América de la Liga MX?

El duelo entre Tigres y América, partido de la Jornada 17 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Canal 7, FOX y FOX ONE.

¿Qué necesita América para ser líder del Apertura 2026?

El América necesita ganar para poder aspirar al liderato del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pero no depende de ellos exclusivamente, pues además de hacer su parte ante los Tigres necesita que Cruz Azul por lo menos empate ante las Chivas.

¡Nos vemos en Monterrey, Americanistas! 🔜



Tenemos un último partido pendiente del Torneo Regular. 🦅 pic.twitter.com/Pd34Mg9cYW — Club América (@ClubAmerica) November 20, 2026

La Máquina es líder antes de iniciar la última fecha con 32 unidades. Con un empate ante el Rebaño llegarían a 33 puntos y en este punto la diferencia de goles sería la que defina al líder, en caso que las Águilas ganen ante Tigres.

Lo que Cruz Azul necesita para mantenerse en la cima es ganar y así no le importa lo que pueda pasar en otros partidos, pero la derrota incluso puede desencadenar en el liderato de Chivas.

El Club Deportivo Guadalajara tiene 30 puntos, pero puede terminar en lo más alto del Apertura 2026. Para eso el cuadro comandado por Gabriel Milito debe sumar tres unidades ante los cementeros y que el América pierda o empate los felinos en Monterrey.