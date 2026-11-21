Chivas se mide a Cruz Azul en la J17 del AP2026 de la Liga MX

En la cancha del Estadio Akron se pone en juego el liderato del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, pues como parte de la Jornada 17 las Chivas reciben al Cruz Azul, equipo que necesita el triunfo para colocarse en la cima del campeonato de manera solitaria.

El Club Deportivo Guadalajara se presenta en el tercer lugar con 30 puntos, mientras que La Máquina es primero con 32 unidades. Los celestes deben ganar y serán el mejor clasificado sin necesidad de ver otros resultados. Mientras que los rojiblancos deben ganarle a los cementeros y que el América (30 pts) pierda o empate ante Tigres.

Así el atajadón de ‘Piojo’ después del entrenamiento de hoy 🔥 pic.twitter.com/NXsLRxF5dd — CHIVAS (@Chivas) November 21, 2026

Para Chivas el objetivo es el liderato, como lo dijo Omar Goveoa en conferencia de prensa. “Nos pusimos como objetivo, antes del inicio temporada, terminar en primer lugar. Si bien es importante cerrar líderes, es importante tener la Vuelta de liguilla en casa. Saldremos el fin de semana a buscar ese triunfo ante Cruz Azul, sabemos cómo juegan, pero lo que nos interesa es cerrar en casa la fase final”, indicó.

¿Dónde ver Chivas vs Cruz Azul, Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX?

El Chivas vs Cruz Azul, partido correspondiente a la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Amazon Prime Video.

Cruz Azul, buen reto para Chivas antes de Liguilla

Antes del partido, el mediocampista Omar Govea comentó que el duelo ante Cruz Azul es importante, ya que es un rival con el que los partidos han sido muy cerrados, pero sabe que es un choque necesario para conocer en dónde está Chivas en el torneo.

“Nos sirve para enfocarnos en lo que viene, será un buen espectáculo para la gente y con la intención de ganar. Que el AKRON sea nuestra fortaleza en la Liguilla”, indicó Govea en conferencia de prensa. El jugador indicó que vencer a La Máquina les ayudará anímicamente para afrontar la parte final del torneo.

“El plantel que se ha conformado está para luchar por el campeonato. Hemos tenido partidos sólidos en todos los aspectos, al equipo lo ves competir y me llena de orgullo”, dijo y agregó: “Ver a mis compañeros correr, meter, jugar, ser inteligentes en cuanto a posesión de balón, cuando se tiene que atacar. Somos un equipazo, pero aquí es donde lo tenemos que demostrar”.

🐐 ¡Continuamos trabajando de cara al partido del domingo! 🔥 pic.twitter.com/Mxw9kK0msY — CHIVAS (@Chivas) November 20, 2026

“Me preocupo por lo que mi equipo puede hacer y lo que podemos mejorar. Considero que el nuestro es bastante completo; defensivamente es bastante sólido y ofensivamente podemos ser más certeros”.

Para terminar, Omar Govea señala que el compromiso en Chivas es salir campeón. Para el mediocampista el club juega muy buen futbol y tienen las bases, así como las herramientas necesarias para darle una alegría a los aficionados.

“Definitivamente tenemos el compromiso de ser campeones. Hacerlo en un club tan grande como Chivas te marca para siempre; no lo vemos como algo que nos haga perder la cabeza, sino que nos enfocamos en lo que tenemos que hacer. Tenemos una linda oportunidad delante, es momento que este equipo y esta plantilla tomen esa responsabilidad”, apuntó.

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