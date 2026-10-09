Renata Zarazúa denuncia graves amenazas contra ella y su familia; “Llama a la policía...”

Renata Zarazúa reveló que recibió fuertes amenazas contra ella y su familia.

La tenista mexicana Renata Zarazúa denunció haber sido víctima de graves amenazas contra ella y su familia. Lo dio a conocer por medio de sus instastories, luego de su victoria sobre la ucraniana Katarina Zavatska en el WTA 125 Suzhou, en China.

La jugadora de 29 años de edad compartió una captura de pantalla del agresivo mensaje que le enviaron, en el cual le dicen que ya saben quién es su familia e incluso le dicen que no importa que acuda a las autoridades a levantar una denuncia.

Renata Zarazúa denunció haber recibido un mensaje amenazante contra su familia y ella. ı Foto: IG @renazaruzua

“Estoy mirando el partido. Llama a la policía, a quien quieras, yo iré a la cárcel, pero tú y tu pu... familia pagaráis caro este regalo, os juro. Aquí se juega mucho dinero y tú no puedes regalar, aquí quien regala paga o muere”, se lee en parte del terrible mensaje que recibió Renata Zarazúa.

¿Por qué amenazaron a Renata Zarazúa?

Renata Zarazúa recibió estas graves amenazas después de que se impuso en dos sets a Katarina Zavatska en los cuartos de final del WTA 125 Suzhou, torne que se celebra en China.

La persona que le mandó el mensaje a la tenista le reclamó a la mexicana por haber regalado un game. “Les sacaré los ojos, a ti te dejaré sin manos para que no puedas jugar ni cuidarlos, juego 6 después de dos roturas a cero lo regalas”, se lee también en parte del terrible texto.

Un usuario le mandó esta amenaza a Renata Zarazúa mientras se desarrollaba el encuentro en el que la tricolor consiguió su boleto a las semifinales del WTA 125 Suzhou.

“Sólo es un partido de tenis”, fue la frase con la que la tenista mexicana acompañó la instastorie en la que reveló esta grave e intimidante amenaza.

Renata Zarazúa recibe ciberataques, otra vez

No es la primera ocasión en la que Renata Zarazúa denuncia haber recibido amenazantes mensajes hacia su persona en redes sociales.

En noviembre de 2025, la mexicana recibió mensajes llenos de insultos mientras jugaba el WTA 125 en Austin, Texas, certamen en el que se coronó tras vencer en la final a la canadiense Marina Stakusic.

“Ojala se caiga tu pu... avión, perra” o “Prostituta” fueron algunos de los reprobables ataques que recibió la originaria de la Ciudad de México en aquella ocasión.

“Ganes o pierdas nunca los tienes contentos”, escribió Renata Zarazúa ante estos ciberataques.

EVG