¡OFICIAL! México recibirá el Campeonato Mundial de Para Natación 2027 y estas son las fechas confirmadas

México sigue sumando eventos de talla mundial al calendario del 2027 y en esta ocasión es el Campeonato Mundial de Para Natación el que se llevará a cabo en el país. Este torneo regresa a tierras aztecas después de 10 años de ausencia.

“Diez años después, volvemos a México. El Campeonato Mundial de Para Natación regresa a México por primera vez desde 2017 y, en esta ocasión, Guadalajara será la sede principal”, escribió el World Para Swimming en sus redes sociales.

¿Cuándo fue la última vez que México albergó el Campeonato Mundial de Para Natación?

México está volviendo a captar grandes eventos que estuvieron fuera del país por un tiempo, como la NFL o el Campeonato Mundial de Para Natación, el cuál se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara del 25 de julio al 1 de agosto del 2026.

La última vez que el Campeonato Mundial de Para Natación se disputo en tierras aztecas fue en diciembre del 2017 en la Ciudad de México y fue la Alberca Olímpica Francisco Márquez en donde se llevaron a cabo las competencias.

Que el Campeonato Mundial de Para Natación se lleve a cabo en México el próximo año lo son buenas noticias para los atletas aztecas de cara a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028, ya que tendrán una competencia mundial en su país a solo un año de estar peleando por medallas olímpicas.

¿Quiénes son los paratletas a seguir en el Campeonato Mundial de Para Natación?

México siempre ha tenido buenos resultados en los Juegos Paralímpicos de Verano, en los que han cosechado 328 medallas. Algunas de ellas se han conseguido en la disciplina de natación.

Ángel de Jesús Camacho, es uno de los deportistas mexicanos a seguir. El pataleta originario de León, Guanajuato, fue el máximo medallista de la delegación mexicana en los Juegos Paralímpicos de París 2024 al colgarse tres medallas, una de plata y dos de bronce, las cuáles se sumaron a la presea de tercer lugar que consiguió en Tokio 2020.

A este nombre se une el de José Arnulfo Castorena Vélez y el de Jesús Alberto Gutiérrez Bermúdez, quienes también son medallistas olímpicos y que buscarán colgarse una presea en su país el próximo año.

DCO