Uber y Uber Eats, nuevos aliados de la Selección Mexicana Femenil

Uber y Uber Eats fueron anunciados como nuevos patrocinadores de la Selección Mexicana Femenil de Futbol, en un evento que contó con la presencia de la exfutbolista Janelly Farías y de la actual seleccionada nacional Kenti Robles, en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR).

En el evento también estuvo Enrique Nieto, quien recientemente fue nombrado vicepresidente de Selecciones Nacionales, y quien destacó que el crecimiento del balompié femenil en nuestro país hacen posibles este tipo de convenios.

“Desde la Federación el futbol está en constante crecimiento que nos exige estar a la altura del talento que tienen. No basta solo eso, el talento hay que acompañarlo, generarlo y desarrollar estas plataformas para que puedan competir al más alto nivel”, remarcó ante la prensa Enrique Nieto, a un mes de que la Selección Mexicana Femenil busque su pase al Mundial de Brasil 2027.

Janelly Farías y Kenti Robles mandan inspiradores mensajes

Durante el evento, Janelly Farías y Kenti Robles mandaron mensajes de inspiración principalmente para las niñas y mujeres que sueñan con ser futbolistas y romper mitos de que el balompié es un deporte para hombres.

“Para mí la decisión o el momento decisivo fue desde los cuatro años, cuando decidí jugar futbol. La sociedad me decía que no podía hacerlo y me salí de las normas sociales, decidí trabajar para mis expectativas”, comentó Janelly Farías, quien se retiró de las canchas el año pasado y quien durante una década defendió la camiseta de la Selección Mexicana Femenil.

Por su parte, Kenti Robles, quien desde 2024 forma parte de la plantilla del Pachuca, invitó a niñas y niños a perseguir sus sueños sin importar lo que piensen los demás.

“Para mí es muy importante porque tengo voz como mujer y cada día cobra más fuerza. Me permite tomar decisiones, saber qué caminos tomar y cuáles no. Es una responsabilidad muy bonita porque doy ejemplo adentro y fuera del campo. Decirle a niñas y niños que vayan por sus sueños. A las niñas, que sepan que el deporte es nuestro”, aseveró la exjugadora del Real Madrid.

EVG