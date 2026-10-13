México derrota a Jamaica en Querétaro previo a pelear por su boleto para el Mundial Femenil 2027

Jugadoras de México celebran una de sus anotaciones en La Corregidora.

La Selección Mexicana Femenil se presentó en Querétaro para enfrentarse a Jamaica en un partido de preparación antes de disputar las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf. El equipo de Pedro López Ramos inauguró el marcador al minuto 6 cuando ejercieron la presión sobre sus rivales.

Las delanteras del conjunto Tricolor lograron que Rebecca Spencer devolviera la pelota a su portera de forma deficiente, por lo que la guardameta jamaiquina no logró evitar que la número cinco se incrustara en su propio marco.

Las mexicanas no tardaron en ampliar su ventaja en el cotejo. Al minuto 32 apareció Maricarmen Reyes, jugadora de Tigres, quien se lanzó dentro del área para contactar la esférica que salió del botín de Kimberly Rodríguez y mandar la de gajos al fondo de la portería rival.

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La Selección Mexicana se fue al medio tiempo con la ventaja en el marcador y evitando que Jamaica le hiciera daño a su marco en los primeros 45 minutos. El Tricolor perdió su primer compromiso ante la escuadra jamaiquina por marcador de 4-3.

Jana Gutiérrez de América y Alexandra Godínez de Monterrey ingresaron al campo en el segundo tiempo para realizar su debut con la camiseta del Tricolor, cumpliendo un sueño en su carrera y confirmando el gran momento que atraviesan con su respectivo equipo.

El tercer y último tanto de la Selección Mexicana ante Jamaica fue por parte de Lizbeth Ovalle, una de las mejores jugadoras aztecas de la actualidad. La futbolista del Orlando Pride se encargó de un tiro libreen la frontal del área y con un potente disparo consiguió colgar la pelota en el ángulo izquierdo de la portería de Rebecca Spencer.

La Selección Mexicana tendrá una prueba importante en noviembre al participar en las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf, torneo que define a los cuatro países participantes en la siguiente Copa del Mundo y necesitan ganar la serie de cuartos de final ante Haití para clasificar al torneo de la FIFA. El compromiso ante Haití será el 28 de noviembre.

DCO