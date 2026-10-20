Champions League 2026: Dónde ver EN VIVO y GRATIS los partidos de HOY miércoles 21 de octubre

La tercera jornada de la fase de liga de la Champions League concluye este miércoles 21 de octubre con nueve enfrentamientos, entre los cuales sobresale el duelo entre Bayern Múnich y Arsenal, además de que el Real Madrid se mide ante el RB Leipzig antes del clásico del fin de semana contra el Barcelona.

Bávaros y Gunners van invictos en el naciente arranque de la Liga de Campeones de Europa, pero solamente los de Inglaterra van con paso perfecto, pues los muniqueses igualaron contra el sorpresivo Viking de Noruega en la segunda fecha.

✨ ¡Es la hora de la CHAMPIONS! pic.twitter.com/yrlPWYzajR — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 20, 2026

Por su parte, el Real Madrid recibe al RB Leipzig una semana después de que consiguió una agónica y espectacular remontada en la cancha de la Roma para seguir con paso perfecto en el inicio de la Champions League, en un juego en el que intentará seguir con el buen paso y llegar con la motivación a tope para el clásico del próximo domingo ante el Barcelona en LaLiga.

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Juegos y transmisiones Champions League 21 de octubre

Como vs Manchester United (10:45 horas, FOX One)

Lille vs Galatasaray. (10:45 horas, HBO Max)

Real Madrid vs RB Leipzig (13:00 horas, FOX One)

Bayern Múnich vs Arsenal (13:00 horas, BHO Max)

Inter de Milán vs Shakhtar Donetsk (13:00 horas, HBO Max)

Sporting Lisboa vs LASK (13:00 horas, HBO Max)

Betis vs Feyenoord (13:00 horas, FOX One)

Aston Villa vs Viking (13:00 horas, FOX One)

Brujas vs Lens (13:00 horas, FOX One)

Betis busca seguir sorprendiendo en la Champions League

El Betis es otro de los equipos que comenzó la nueva edición de la Champions League con marca de dos victorias tras superar a Lille y Porto.

El equipo en el que milita el seleccionado nacional Álvaro Fidalgo recibe al Feyenoord, que tiene tres puntos de seis posibles. El Maguito espera tener minutos por segunda vez en el torneo continental, luego de que jugó la última media hora en el 3-2 sobre el Lille en la Fecha 1.

Otro duelo llamativo para este miércoles es el que sostendrán en Italia el Como y el Manchester United. Ambos clubes llegan en busca de su segundo triunfo en el torneo de clubes más importante del viejo continente.

Por su parte, el Inter de Milán intentará aprovechar su localía contra el Shakhtar Donetsk, equipo ante el que buscará sus primeras unidades en esta Champions League.

EVG