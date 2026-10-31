Rafael “Divino” Espinoza vence por nocaut técnico a Ricardo Blandón y retiene el título pluma

La pelea entre el mexicano Rafael Divino Espinoza y Ricardo Blandón terminó de manera anticipada, luego que el doctor del combate decidió que el boxeador nicaragüense no podía seguir por un corte en el rostro. La reyerta acabó antes de poder finalizar el tercer asalto.

Al final la pelea se detuvo en el 1:22 del round tres debido a una lesión considerable en el ojo izquierdo. El ganador fue el Divino Espinoza por TKO y retiene la faja de campeón de la WBO de peso pluma, además que extiende su invicto a 28-0.

Despite a controversial stoppage, Rafael Espinoza is a serious problem in the featherweight division 👀



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“Fue una pelea importante, casi un año sin pelear, me siento afortunado, quiero estar más activo el siguiente año”, comentó en la entrevista en el ring el Divino, quien realizó la quinta defensa de su campeonato.

“Quiero unificar y esperar esa pelea con Naoya Inoue. Quiero convertirme en libra por libra y lo voy a buscar”, agregó el peleador azteca.

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