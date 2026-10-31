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Canelo vs Mbilli: La imponente pirámide azteca en Arabia Saudita para recibir al boxeador mexicano

Canelo Álvarez y Christian Mbilli tienen un cinturón de por medio en su pelea de este fin de semana en Arabia Saudita

Canelo Alvarez se enfrenta a Mbilli en Arabia Saudita.
Canelo Alvarez se enfrenta a Mbilli en Arabia Saudita. Foto: Captura de Pantalla
Por:
Diego Chávez Ortiz

El evento “Mexico vs The World” en el que la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli es la estelar, se puso muy mexicana con el tremendo escenario que armaron en el túnel donde salen los boxeadores en camino al cuadrilátero.

Una imponente pirámide azteca fue puesta en Arabia Saudita para mostrar lo hermosa que es nuestra historia. Con detalles muy mexicanos entre cada nivel y el nombre de Canelo en uno de ellos es como el pugilista jalisciense saldrá a escena en busca de quedarse con el título que está en disputa.

¿Qué título está buscando Canelo Álvarez en su pelea ante Christian Mbilli?

Por segunda ocasión al hilo, Canelo Álvarez se mide ante un pugilista que está invicto en su carrera, como ocurrió ante Terence Crawford.

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El mexicano llega como retador en busca de llevarse el título mundial de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), una faja que el jalisciense perdió el año pasado en Las Vegas después de caer ante Terence Crawford.

El mexicano también tiene una cuenta pendiente, ganar por nocaut, ya que no lo hace desde 2021 cuando derrotó a Caleb Plant en Las Vegas. Ser el retador tiene aún más dificultades, pero mandar al rival a la lona sería una historia soñada para el mexicano.

DCO

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