¿Andrea Kimi Antonelli recibirá el título de la F1 en México si es campeón? esto dice el reglamento de la FIA

Andrea Kimi Antonelli necesita terminar en el noveno puesto o mejor para poder coronarse campeón de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México. El piloto italiano ha demostrado ser el mejor de la temporada arriba de su Mercedes y está a dos puntos de coronarse.

La afición mexicana le gustaría ver a Andrea Kimi Antonelli celebrar y levantar el título de la Fórmula 1 en el Estadio GNP el domingo; sin embargo, el italiano solo podrá festejar si es que gana el Gran Premio de México, ya que no se le entregará el cetro en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

¿Por qué Andrea Kimi Antonelli no puede recibir el trofeo de F1 en México?

Andrea Kimi Antonelli puede convertirse en campeón de las Fórmula 1, pero no podrá recibir el título de la máxima categoría del automovilismo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, esto por el reglamento de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).

El piloto de Mercedes se convertirá en campeón en México, pero deberá de esperar hasta el final de la temporada para poder recibir su cetro. Es en la Gala de Entrega de Premios de la FIA donde el volante de 20 años será galardonado después de que culmine el año en el Gran Circo.

Esto ha ocurrido año tras año y a pesar de que muchas ocasiones el campeón se conoce con varias jornadas de antelación, la premiación se realiza hasta el final de la temporada en este evento que entrega los títulos de todos los Campeonatos Mundiales de la FIA, además de galardones individuales como Novato del Año o Acción del Año.

The difference two seasons makes in Mexico for Kimi 👀



From a rookie in FP1 in 2024 to Drivers' Championship point in 2026 😮‍💨🇲🇽#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/ONeZelBIUl — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Andrea Kimi Antonelli será el piloto más joven en ser campeón de F1

Andrea Kimi Antonelli está cerca de ser campeón de la Fórmula 1 y convertirse en el volante más joven en levantar el cetro de la máxima categoría del automovilismo con la escudería Mercedes.

El joven italiano quitaría del primer puesto a Sebastian Vettel, quien se convirtió en el campeón en 2010 con Red Bull a los 23 años y Kimi Antonelli lo realizaría a sus 20 años recién cumplidos este 2026.

El volante de Mercedes se convertiría en campeón antes que muchos pilotos que llevan más años en la Fórmula 1 como Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Checo Pérez o Nico Hulkenberg.

DCO