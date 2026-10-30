¿Por qué Checo Pérez no se presentó en el Fan Forum de F1? ¿Podrá correr el GP de México?

Checo Pérez ha estado en diversos eventos a lo largo de la semana antes de iniciar su participación en el Gran Premio de México y parece que el cansancio ya cobró factura en el piloto jalisciense. Cadillac anunció en sus redes sociales que Sergio Pérez no se presentará en el Fan Forum por una indisposición.

“Lamentablemente, Checo Pérez no podrá asistir al Fan Forum de hoy, en el marco de su Gran Premio de casa, debido a una indisposición. Tanto él como el equipo quieren pedir disculpas a todos los aficionados que se han acercado para verle. Checo y el equipo han decidido darle tiempo adicional para descansar y recuperarse esta mañana, antes de las sesiones en pista previstas para hoy”, se puede leer en el comunicado de Cadillac.

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¿Checo Pérez se ausentará de las Prácticas Libres 1 y 2?

La afición que se dará cita este viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez espera ver a Checo Pérez en acción en las Prácticas Libres y Cadillac terminó con especulaciones de una posible ausencia después de no estar en el Fan Forum.

“Su participación en el resto del fin de semana de carrera incluida las sesiones FP1 y FP2, no se verán afectadas. Agradecemos a nuestros aficionados su comprensión y apoyo, y esperamos verles en la pista”, informó Cadillac en su comunicado.

Checo Pérez ha declarado en el pasado que la semana del Gran Premio de México es la más agotadora de toda la temporada, ya que asiste a diversos eventos por estar en su país. Este año desde el martes pasado el piloto mexicano estuvo frente a su afición y los medios de comunicación.

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Checo Pérez buscará los primeros puntos para Cadillac en México

Checo Pérez y Cadillac han estado en busca de sus primeros puntos en la campaña desde que arrancó el serial en Australia. Aunque en su momento el mexicano había puntuado al terminar en décimo, una penalización lo mandó fuera de zona de puntos.

El Gran Premio de México será especial para el mexicano al cumplir 300 Grandes Premios en su carrera y que mejor que hacerlo puntuando para que Cadillac no termine la campaña con 0 unidades.

El apoyo de la afición mexicana podría ser un factor para que el jalisciense vaya en busca de sus primeros puntos en la campaña. Aunque no tiene el mejor monoplaza de la parrilla, Checo Pérez afirmó que antes de retirarse quiere ver a Cadillac siendo un equipo grande dentro de la Fórmula 1.

DCO