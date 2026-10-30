Max Verstappen NO se presenta a las Prácticas Libres del GP de México ¿qué pasa con el piloto de Red Bull?

Max Verstappen estará fuera de las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de México, esto por decisión de Red Bull Racing, ya que su lugar será tomado por Ayumu Iwasa, el piloto de reserva de Racing Bulls. Esta decisión es con el fin de probar a sus jóvenes pilotos en una pista que es un tanto exigente por la altura.
“Estoy muy emocionado por subirme de nuevo al RB22 en México este fin de semana. Es mi segunda ocasión conduciendo en este circuito. Mi experiencia del año pasado será de gran ayuda y podré empezar a trabajar a pleno rendimiento desde el primer momento. Es un gran circuito para manejar y los fans son realmente apasionados. Tengomuchas ganas de realizar una sesión con el equipo de aquí”, comentó Ayumu Iwasa.
¿Qué otros pilotos se ausentarán en las Prácticas Libres 1 del GP de México?
Las Prácticas Libres 1 del Gran Premio de México siempre son muy distintas al resto, ya que las escuderías deciden darle la oportunidad a sus pilotos de reserva de subirse al monoplaza de Fórmula 1 para demostrar de lo que son capaces al frente del volante.
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Este año, equipos como Mercedes, Red Bull, Alpine, Haas, Audi, Williams, Aston Martin, Cadillac y Racing Bulls quitarán a sus pilotos del vehículo y dejarán que los jóvenes tomen las riendas en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
En el caso de Cadillac, será Valtteri Bottas quien no esté presente en las primeras Prácticas Libres y su lugar será tomado por el volante de F2 Colton Herta, mientras que Frederik Vesti tomará el puesto de Andrea Kimi Antonelli, antes de que el italiano se monte en su monoplaza para ir en busca del título.
Estos son los horarios del Gran Premio de México 2026
Llegó el momento de vivir la F1ESTA de la Fórmula 1 este fin de semana en el Gran Premio de México desde el Autódromo Hermanos Rodríguez, las acciones empiezan desde el viernes con las Prácticas Libres 1 y 2.
Horarios Gran Premio de México
- Prácticas Libres 1 - 12:30 horas - viernes
- Prácticas Libres 2 - 16:00 horas - viernes
- Prácticas Libres 3 - 11:30 horas - sábado
- Clasificación - 15:00 horas - sábado
- Gran Premio de México - 14:00 horas - domingo
Checo Pérez buscará hacer historia en el Autódromo Hermanos Rodríguez al correr su Gran Premio 300 y peleará por darle sus primeros puntos de la temporada a Cadillac.
DCO