300 veces Checo

Hablar de Sergio Pérez es recordar al niño de Guadalajara que se mudó a los 14 años a Alemania para perseguir el sueño de ser piloto profesional. Recordar los 15 años de trayectoria en la Fórmula 1 y su inolvidable victoria en el Gran Premio de Baréin con Racing Point al remontar desde la última posición para estar en lo más alto del podio, será uno de los momentos más marcados en el deporte motor.

Después de dos años, Checo Pérez vuelve a México para disputar la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez (AHR) frente a su público, aunque en esta ocasión será más especial que las anteriores, pues cumple 300 Grandes Premios dentro de la máxima categoría del automovilismo.

Aunque el destino lo hubiera planeado, ¿qué tan probable era que Sergio Pérez cumpliera esta meta en su país? Todo se alineó: una temporada fuera del Gran Circo y cuatro ausencias en GP a lo largo de su carrera, lo ayudó a que este fin de semana del 30 de octubre al 1 de noviembre, se uniera a un selecto grupo con más de 300 citas en la Fórmula 1 y podría sumar más tras firmar extensión de contrato.

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El Dato: El Autódromo Hermanos Rodríguez fue diseñado por el ingeniero Óscar Fernández Gómez en 1955 como proyecto de tesis a falta de una pista en la CDMX.

Nombres como el de Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen, Rubens Barrichello, Michael Schumacher y Jenson Button son algunos de los volantes que superaron el número de Grandes Premios que Checo Pérez va a alcanzar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde su mejor resultado fue en 2021 y 2022, cuando terminó dentro del podio a bordo de su monoplaza con Red Bull Racing.

La carrera del Ministro de Defensa dentro de la F1 inició en 2011. Sauber le dio la oportunidad al joven mexicano que deslumbró en la GP2 Series, categoría en la que en 2019 fue subcampeón con el Addax Team.

Con sus grandes actuaciones en sus primeros años dentro del Gran Circo, McLaren decidió apostar por el jalisciense en 2013. Lamentablemente, no le fue bien como se pensaba y, al término de la temporada, salió para vestir el nomex de Force India.

Su tercer cambio de escudería llegó en 2019, firmó con Racing Point, equipo en el que consiguió su primera victoria dentro del Gran Circo en 2020 en el Gran Premio de Baréin, una de las mejores carreras en la historia del mexicano, ya que tuvo un problema con su monoplaza en las primeras vueltas; logró recomponerse y remontar desde la decimoctava posición hasta lo más alto.

El Tip: El AHR recibió al Papa Juan Pablo II en enero de 1999 para que el sumo pontífice oficializara una misa.

Ese momento le abrió las puertas de Red Bull en 2021, año en el que arribó a ser el nuevo coequipero de Max Verstappen y ayudó al volante neerlandés a ganar cuatro títulos de la Fórmula 1 al hilo. En 2023 consiguió otro hito en su carrera al convertirse en subcampeón del Gran Circo tras una estupenda temporada que incluyó dos victorias en el Gran Premio de Arabia Saudita y Azerbaiyán.

En 2024 vivió un pésimo momento con el equipo austriaco; al no poder conseguir ninguna victoria en el serial y tener cuatro abandonos a lo largo del año. Salió de Red Bull y estuvo fuera un año de la máxima categoría del automovilismo. Su regreso triunfal fue esta campaña con Cadillac, escudería que confió en él para iniciar su historia dentro del Gran Circo, y el mexicano es pieza fundamental para la innovación del equipo estadounidense.

Se espera que más de 400 mil personas se den cita en el AHR, en el que Andrea Kimi Antonelli podría coronarse en territorio azteca y ser el piloto más joven en la historia de la categoría en levantar el título del Gran Circo.

14 Años tenía Checo Pérez cuando se mudó a Alemania

La última vez que un volante se coronó en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca fue en 2018, cuando Lewis Hamilton amarró su quinta corona al hilo de la máxima categoría del automovilismo y celebró con la afición azteca.

Andrea Kimi Antonelli sólo necesita dos puntos para poder consagrarse campeón, así que si termina la contienda del noveno puesto hacia arriba, automáticamente podrán iniciar los festejos, pero si cruza la meta como décimo, tiene que esperar que su coequipero, George Russell, no gane la carrera.

Checo Pérez arrancó sus actividades de cara al GP con su clásica conferencia de prensa en el Museo Soumaya y su cascarita “De la Pista a la Cancha”. Un día después se presentó en Paseo de la Reforma para el Show Run con Cadillac. El mexicano sabe que no será sencillo sacar un resultado positivo el fin de semana y en tono de broma aseguró que “necesitamos un milagro de la Virgencita muy grande”.

El Tipp: La Fórmula 1 visita América en seis ocasiones en la temporada. Estados Unidos alberga tres carreras y México, Canadá y Brasil reciben una cita en el año.

Al ser cuestionado si tiene fe de subirse al podio en algún Gran Premio de la temporada 2027, el tapatío resaltó que es uno de sus principales deseos y espera mejoras en su monoplaza.

“Estamos bastante lejos, pero tengo la confianza que los próximos meses van a ser muy interesantes”, añadió el volante de la escudería estadounidense.

Al parecer su coequipero Valtteri Bottas se enfermó del estómago, pero se espera que sí compita el domingo en el Gran Premio de México.

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