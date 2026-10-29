Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: Esta es la millonada que se embolsará el boxeador mexicano

Canelo Álvarez se subirá al ring por primera vez en este 2026 en busca de recuperar un título que perdió ante Terence Crawford y se subirá al ring para enfrentarse Christian Mbilli por una fuerte cantidad de dinero.

El pugilista mexicano tiene una cita con la historia este fin de semana en Arabia Saudita, en donde buscará redimirse de lo ocurrido el año pasado en Las Vegas para tener un cierre de carrera espectacular, ya que él mismo dijo que le quedan entre cuatro y cinco peleas en su haber.

I’m the champion since I was a little kid👊🏻 #CaneloMbilli pic.twitter.com/MoUqmmrcGe — Canelo Alvarez (@Canelo) October 29, 2026

¿Cuánto ganará Canelo Álvarez por su pelea ante Christian Mbilli?

Saúl Álvarez logró recuperarse de su lesión en el codo que sufrió el año pasado para volver a subirse al ring este octubre en busca de una importante victoria en su carrera profesional.

El pugilista mexicano se embolsará aproximadamente 100 millones de dólares por subirse al cuadrilátero ante el pugilista camerunés, esta cifra incluye los bonos e ingresos adicionales que el jalisciense recibirá por su cita en Arabia Saudita.

Por su parte, Christian Mbilli recibirá una cantidad mucho menor a la del mexicano, ya que estará recibiendo 9 millones de billetes verdes, aunque será el pago más alto que perciba en su carrera como boxeador.

Canelo Álvarez tiene la oportunidad de conseguir un título ante Mbilli

Canelo Álvarez tendrá la oportunidad de volver a ganar un título mundial. El pugilista mexicano podría volver a presumir el cinturón del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Por primera vez en un largo tiempo, el volante mexicano llega como el retador a una pelea y debe de vencer a Christian Mbilli para convertirse en campeón mundial después de perder todos sus cetros ante Terence Crawford.

El boxeador jalisciense peleará por segunda ocasión en su carrera en Arabia Saudita, aunque en esta ocasión el conflicto armado en Medio Oriente amenaza al evento de “México vs The World” en donde se presentará el Canelo.

DCO