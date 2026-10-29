¿Quién es y de qué murió Mario Torruco, el atleta de Crossfit que falleció en Aruba?

El mundo del deporte está de luto, pues Mario Torruco, un atleta de Crossfit, perdió la vida mientras se encontraba en Aruba para representar a México durante una competencia internacional de Functional Fitness.

Mario Torruco era un atleta y entrenador mexicano que residía en Puebla, quien compartía por medio de redes sociales sus reconocimientos obtenidos en competencias, y la preparación que tenía.

Previo a que se confirmara esta terrible noticia, familiares de Mario Torruco abrieron una cuenta de donación en la página Go Fund Me, pues el deportista se encontraba hospitalizado debido a complicaciones en el hígado y riñones.

“Escribo en nombre de toda nuestra familia. Estamos lejos de casa, viviendo una situación médica y emocional muy difícil, y enfrentando gastos hospitalarios que nunca imaginamos” se lee en la página.

Mario Torruco se encontraba internado en el hospital Horacio Oduber, de Aruba, y pese a que los médicos le brindaron toda la atención que requería, su estado de salud no mejoró.

El atleta fue internado luego de haberse desplomado el pasado 23 de octubre durante una de las pruebas de la competencia, por lo que en sus redes sociales compartió que la competencia no contaba con “las medidas de salud necesarias, que no tiene buena hidratación ni higiene, sin seguro de nada”.

Ahora, los familiares y seres queridos de Mario Torruco continúan solicitando donaciones para poder trasladar sus restos desde Aruba hasta Puebla, con la finalidad de despedirlo.

Familiares de Mario Torruco piden donaciones ı Foto: Captura de pantalla

¿Dónde queda Aruba, el país donde murió Mario Torruco?

El país de Aruba es una isla del Caribe constituyente al Reino de los Países Bajos, ubicada cerca de las costas de Venezuela, en la zona septetrional de América del Sur, a 25 kilómetros de la península de Paraguaná.

Esta isla, que es un país autónomo, tiene una superficie de 180 kilómetros cuadrados, su capital es Oranjestad, y los idiomas oficiales son el neerlandés y el papiamento; sin embargo, también se suele hablar inglés y español.

La moneda oficial de Aruba es el florín arubeño, pero también se utiliza el dolar estadounidense como forma de pago, y para poder ingresar a este país se tiene que contar con una Tarjeta de Embarque y Desembarque (ED Card).

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