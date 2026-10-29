¿Cuántas peleas le quedan al Canelo Álvarez como profesional tras enfrentar a Christian Mbilli?

Con 36 años de edad y 68 peleas en su espalda, Saúl Canelo Álvarez se acerca cada vez más al retiro y el cierre de su carrera profesional sería en 2028, cuando llegaría al límite de las peleas que tiene planeadas.

Antes de enfrentar a Mbilli, el peleador nacido en Guadalajara declaró para ESPN que le quedan 4-5 combates más. Tomando en cuenta que Mbilli es uno de esos rivales y que en promedio pelea dos veces al año desde 2022, el Canelo colgaría los guantes en 2028.

“Hay que ser realistas, obviamente si fuera por mi nunca sería suficiente, pero yo creo que unas cuatro o cinco peleas más ya es suficiente. Ya he hecho todo lo que quería en el boxeo, hice más de lo que un día imaginé y soñé, entonces esto es un plus para mi carrera”, comentó el Canelo Álvarez.

En promedio desde 2022 el Canelo pelea dos veces al año. En aquella fecha se midió a Dmitry Bivol y Gennady Golovkin. En 2023 enfrentó a John Ryder y Jermell Charlo. Al año siguiente se vio las caras con Jaime Munguía y Edgar Berlanga. Eb 2025 peleó ante William Scull y Terence Crawford.

Ante Christian Mbilli será su única pelea de 2026, pero para 2027 el Canelo Álvarez podría regresar a pelear dos veces. Por lo que en 2028 llegaría a límite de esas cinco peleas que le quedan en su trayectoria.

Cartelera completa de Canelo vs Mbilli

Canelo vs Mbilli-Título mundial supermedio CMB

Jaime Munguía vs Nikita Zon-Título mundial supermedio WBA

Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra-Título mundial pluma WBO

Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov-Título mundial vacante superligero IBF

David Picasso vs Carl Martin

Reito Tsutsumi vs Raymundo Rojas

Sultan Almohammed vs Erick Villegas

Bek Nurmaganbet vs Marcos Vázquez

Carlos Emiliano vs Flavius Biea

Bryan León vs Héctor Aguirre

La cartelera entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli tendrá a cuatro mexicanos peleando por campeonato, pues además del cetro mundial de las 168 libras que disputa el tapatío, los connacionales Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado buscarán salir de Arabia Saudita como monarcas.

El Canelo buscará arrebatarle el título mundial de peso supermedio a Christian Mbilli este 31 de octubre. La función se realiza en Riyad, Arabia Saudita, en donde la temática de la cartelera es México vs El Mundo, pues en total se han anunciado a 10 púgiles aztecas.

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