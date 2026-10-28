Canelo Álvarez sigue siendo el rey; el recibimiento del mexicano en Arabia como la cara del boxeo

El boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, ya se encuentra en Arabia Saudita para su pelea de este sábado ante Christian Mbilli. El recibimiento que tuvo en Riad fue digno de una estrella como lo es el tapatío, incluso opacando al campeón.

Con mariachis, elementos para realzar la cultura de México y todo girando alrededor del Canelo fue como se dio el Grand Arrival, que es la llegada de los peleadores que participarán en la función llamada “México vs El Mundo”. En el recibimiento también hubo bailes folclóricos mexicanos.

Canelo opaca al campeón del CMB

Aunque Christian Mbilli es el monarca de peso supermediano, el ambiente en suelo saudita fue mexicano, ya que la figura a seguir es el Canelo, quien a pesar de las preocupaciones por los conflictos armados en Medio Oriente se presentó a la semana del combate.

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El peleador tapatío perdió sus campeonatos de las 168 libras en septiembre de 2025 ante Terence Crawford, quien se retiró y dejó vacantes los cinturones. Ahora el Canelo buscará capturar el cetro versión CMB que ostenta Mbilli.

El Grand Arrival contó con los boxeadores que estarán en la función del 31 de octubre. Además del Canelo y de Mbilli, se pudo ver a David Picasso, Jaime Munguía y Rafael Espinoza, tres peleadores mexicanos que al igual que Saúl se suben al ring por título mundial.

Entre los actos del día, el Canelo Álvarez atendió a los medios de comunicación y habló sobre la situación social y política que se vive en Arabia Saudita.

لقطات من وصول نجوم الملاكمة ولقاءاتهم مع الإعلام والجمهور ضمن أسبوع المكسيك ضد العالم 🥊🔥❤️



28 أكتوبر 🗓️ ڤيا رياض 📍



Highlights from the boxing stars’ arrivals and their interactions with the media and fans during Mexico vs. The World Fight Week 🥊🔥❤️



October 28 🗓️ Via… pic.twitter.com/2nat5SZ5F3 — موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) October 28, 2026

“No es valentía o como la quieres llamar. Yo vengo a pelear por un campeonato del mundo, a ganar un campeonato del mundo y haré lo que tenga que hacer para ganarlo”, dijo en entrevista con Claro Sports a su llegada a Riad.

Desde hace semanas la capital de Arabia Saudita ha sido objeto de ataques armados, con drones y bombardeos, que incluso han generado la cancelación de vuelos. Pero la organización de la función no ha dado marcha atrás y a tres días de la velada parece que todo seguirá según lo planeado.

“Voy a ir a donde sea y como tenga que ser. Mucha gente habla, piensa que tiene la razón y especula, pero pues qué puedes esperar”, lanzó Canelo como respuesta a los comentarios externos sobre si es buena idea, o no, seguir con la pelea en Arabia.

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