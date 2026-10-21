Nat Geo ve en Maya Ka’an un destino imperdible

MAYA KA’AN, en Quintana Roo, fue reconocido por la prestigiosa revista National Geographic como uno de los mejores destinos del mundo para visitar en 2027, al destacar su extraordinaria riqueza natural, la autenticidad de la cultura maya y su modelo de turismo comunitario y sustentable, que forma parte de la estrategia impulsada por la gobernadora Mara Lezama Espinosa para diversificar la oferta del Caribe Mexicano, la Capital Mundial de las Vacaciones.

La publicación internacional incluye a Maya Ka’an entre los destinos imperdibles del próximo año y resalta el papel de 78 comunidades mayas que han preservado sus tradiciones, conocimientos ancestrales y ecosistemas naturales, ofreciendo a los visitantes experiencias auténticas que combinan aventura, cultura, gastronomía y conservación ambiental.

La mandataria destacó que este sitio representa una nueva forma de hacer turismo en Quintana Roo, donde las comunidades originarias son protagonistas de su propio desarrollo.

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“Maya Ka’an es el modelo nacional de turismo rural y comunitario, que potencia la riqueza cultural, gastronómica, con la enigmática magia de la cultura Maya, para que lo viva y lo descubra todo el mundo, directamente con los protagonistas, las comunidades, de Quintana Roo”, expresó.

National Geographic destaca la belleza de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, sus lagunas de aguas turquesas, cenotes, selvas y la biodiversidad que caracteriza a esta región. También invita a descubrir los talleres de bordado tradicional en X-Pichil, las aguas del sistema lagunar Síijil Noh Há y las experiencias gastronómicas en Señor, donde las familias comparten conocimientos sobre agricultura tradicional y la preparación de alimentos.