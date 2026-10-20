Advierte que habrá consecuencias

‘Que no ganen los insultos’: Bolaños-Cacho llama a frenar confrontaciones en San Lázaro

Tras el incidente durante la sesión, el diputado pidió privilegiar los argumentos y el respeto; además, solicitó esclarecer quiénes participaron

Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué
Presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué Foto: Captura de pantalla
Por:
Claudia Arellano

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, advirtió que el incidente ocurrido este martes durante la sesión ordinaria, que pudo haber escalado a la violencia, no quedará sin consecuencias, por lo que solicitó un informe detallado sobre los participantes y acordó con el coordinador de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, convocar a una reunión extraordinaria para analizar lo sucedido.

A través de un mensaje en redes sociales, el legislador llamó a las diputadas y los diputados a evitar que los insultos y las descalificaciones se impongan sobre los argumentos y el debate parlamentario.

“Conmino a las diputadas y a los diputados a no permitir que ganen más los insultos y las descalificaciones que los argumentos serios y la buena política”, expresó.

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Bolaños-Cacho Cué relató que, al enterarse del episodio registrado durante la sesión, se comunicó con las personas involucradas para solicitarles mantener el respeto que, dijo, merece la Cámara de Diputados.

Subrayó que, como presidente de la Mesa Directiva, tiene la responsabilidad de salvaguardar la seguridad de todas las personas que integran el Palacio Legislativo, por lo que el incidente será atendido institucionalmente.

Informó que ya conversó con Monreal Ávila, quien mostró disposición para convocar a una reunión extraordinaria este miércoles, con el propósito de analizar de manera conjunta las consecuencias y responsabilidades derivadas de los hechos.

Asimismo, indicó que solicitó a la Dirección General de Resguardo y Seguridad de la Cámara de Diputados un informe detallado de quienes participaron en el incidente, como parte de las acciones para esclarecer lo ocurrido.

El presidente de la Mesa Directiva también llamó a reflexionar sobre la desconfianza de la ciudadanía hacia sus representantes y sostuvo que la sociedad espera un debate parlamentario basado en argumentos, firmeza y respeto, no en confrontaciones que puedan derivar en violencia.

“Estoy seguro que las y los mexicanos no quieren ver episodios como los que vimos el día de hoy, quieren ver diputadas y diputados argumentando desde tribuna, con seriedad y con firmeza, pero con respeto entre los unos y los otros”, concluyó.

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