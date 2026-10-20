Diputados proponen reasignar 419 mdp para protección consular y atención a refugiados

La Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados aprobó una opinión favorable, con modificaciones, al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, en la que propone reasignar 419.1 millones de pesos para fortalecer la protección consular de mexicanos en el extranjero, la atención a personas refugiadas y la coordinación migratoria en la frontera sur.

La propuesta, impulsada por la comisión que preside la diputada priista Marcela Guerra Castillo, plantea dos ampliaciones presupuestales compensadas, sin incrementar el gasto público total, con el objetivo de reforzar la capacidad de las instituciones responsables de atender a las personas migrantes y a quienes solicitan protección internacional.

Del monto propuesto, 357.1 millones de pesos corresponderían al Ramo 05, relativo a las relaciones exteriores. De esa cantidad, 243.3 millones se destinarían a protección consular; 80.7 millones, al Instituto de las y los Mexicanos en el Exterior; 18.8 millones, a servicios consulares, y 23.3 millones, a la oficina de pasaportes.

La segunda ampliación, por 62 millones de pesos, se dirigiría al Ramo 04, de Gobernación. De estos recursos, 52 millones se asignarían a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y 10 millones a la coordinación integral en la frontera sur.

⚖️🇲🇽 Con 419 votos a favor aprobamos en la @Mx_Diputados reformas en materia de reclutamiento criminal, porque proteger a nuestras infancias y juventudes es una responsabilidad ineludible.



Con esta reforma avanzamos hacia un marco legal que permita sancionar directamente a… pic.twitter.com/3baOqBG5dU — Dolores Padierna (@Dolores_PL) October 20, 2026

Además de los ajustes presupuestales, la opinión propone modificar el decreto del Presupuesto para obligar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a remitir informes trimestrales a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio de los recursos destinados al programa de protección consular, incluidos los apoyos para trasladar a México los restos de personas mexicanas fallecidas en el extranjero.

El documento también plantea ampliar la atención prioritaria de los programas federales a personas repatriadas, migrantes, solicitantes de protección internacional y refugiadas, con énfasis en niñas, niños y adolescentes, mujeres en situación de vulnerabilidad y personas que enfrenten violencia por razones de género, orientación sexual, identidad de género o situación migratoria.

La comisión recomendó, además, a las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, así como al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), fortalecer la inclusión de la niñez migrante en sus programas e incorporar indicadores que permitan evaluar la atención brindada y el respeto a sus derechos humanos.

Durante la discusión, la diputada panista Blanca Leticia Gutiérrez Garza consideró correcta la reasignación planteada, aunque advirtió que los recursos continúan siendo insuficientes para atender las necesidades de la población migrante.

“Nos seguimos quedando cortos, porque se requieren más recursos para implementar y fortalecer programas en beneficio de las y los migrantes”, señaló.

En contraste, el diputado panista Víctor Adrián Martínez Terrazas votó en contra de la opinión, al considerar que el PPEF 2027 no contempla recursos suficientes para el sector migratorio. Si bien reconoció la propuesta de reasignación para fortalecer la protección consular, la atención a refugiados y la coordinación en la frontera sur, sostuvo que las medidas no resuelven las deficiencias presupuestales.

Por Morena, la diputada María Damaris Silva Santiago celebró que la opinión priorice los derechos humanos de las personas migrantes y la atención consular, particularmente en el continente americano y entre los grupos en situación de vulnerabilidad.

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MSL