Comisión de Asuntos Migratorios propone fortalecer a la COMAR y la red consular con PEF 2026

Diputados buscan fortalecer la atención consular y a la COMAR en el Presupuesto 2026

La Comisión de Asuntos Migratorios, presidida por la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI), aprobó su opinión en sentido positivo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, con la propuesta de fortalecer a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y a la red consular.

El documento destaca que contar con recursos suficientes permitirá a la administración pública enfrentar los desafíos presentes y futuros en materia migratoria, consolidando una política que priorice la seguridad, el respeto a los derechos humanos y la cooperación internacional.

La diputada Guerra Castillo subrayó la importancia de garantizar presupuestos adecuados para atender las necesidades de los consulados mexicanos, donde a menudo se enfrenta precariedad en el ejercicio de los recursos, lo que dificulta la atención de los más de 40 millones de mexicoamericanos que viven en Estados Unidos y requieren protección de sus derechos.

Indicó que el dictamen propone, entre otros aspectos, reforzar la capacidad operativa de la COMAR y fortalecer la red consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ante el incremento de los flujos migratorios y las solicitudes de refugio.

Explicó que se plantea una reasignación de recursos dentro del Ramo 04 (Gobernación) para fortalecer la COMAR, así como un aumento de 300 millones de pesos al Programa de Atención y Servicios Integrales de Protección y Asistencia Consular del Ramo 05 (Relaciones Exteriores), con el objetivo de mejorar la atención y protección de las y los mexicanos en el exterior.

“Estas medidas buscan consolidar una migración segura, ordenada y con respeto a los derechos humanos, en cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado mexicano”, afirmó Guerra Castillo.

Por su parte, la diputada María Damaris Silva Santiago (Morena) destacó que la COMAR tendrá incrementos importantes y que la opinión aprobada fortalece el apartado consular, lo que permitirá ampliar las capacidades de los programas de atención. “Debemos tener listo un presupuesto para nuestros hermanos migrantes”, subrayó.

El diputado Aniceto Polanco Morales (Morena) coincidió en que es indispensable contar con un presupuesto acorde a las necesidades actuales en beneficio de las y los mexicanos en el exterior, y respaldó la propuesta de ampliar los recursos asignados al Ramo 05 Relaciones Exteriores.

A su vez, la diputada Rosa Irene Urbina Castañeda (Morena) celebró el incremento de recursos para la COMAR y que se brinde una buena noticia a quienes atienden a las personas en contexto de movilidad. “Me preocupa la gente en el exterior, pero con este presupuesto, si se administra correctamente, vamos a dar ese servicio a nuestros hermanos”, señaló.

Desde el PAN, el diputado Víctor Adrián Martínez Terrazas consideró que la política migratoria debe ser integral, humana y con visión de futuro, lo cual requiere planeación, recursos suficientes y rendición de cuentas. “No podemos acompañar una opinión que resulta insuficiente y contraria al mandato constitucional de proteger los derechos humanos de todas las personas en contexto de movilidad”, expresó.

Posteriormente, la Comisión realizó la presentación de las Memorias y Hoja de Ruta “Migración y Legislación desde el Territorio para un Marco Normativo Integral”, en conjunto con representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

La diputada Guerra Castillo explicó que la presentación de estas memorias técnicas y la hoja de ruta legislativa sobre gobernanza migratoria es resultado de dos ejercicios fundamentales: una visita de legisladoras y legisladores a la frontera sur, en Tapachula, y el foro legislativo “Legislación y Migración: Abriendo vías para la integración”.

