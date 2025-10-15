México pide a EU información sobre red de cárteles que ofrecen recompensas para atentar contra agentes fronterizos

Agentes del ICE detienen a un hombre en Chicago, el pasado 28 de septiembre.

México solicitó a Estados Unidos información sobre la presunta red criminal que se vincula con grupos delincuenciales mexicanos que ofrecen recompensas a cambio de información que los lleve a atentar contra agentes del ICE.

El Departamento de Seguridad Interior aseguró que han identificado a criminales mexicanos que se coordinan con grupos extremistas nacionales, por medio de los que ofrecen montos hasta por 50 mil dólares para atentar contra agentes federales, en el contexto de las redadas contra migrantes.

La mandataria dijo que, hasta este momento, el gobierno norteamericano no ha proporcionado detalles al respecto, pero ya se solicitaron.

“El día de hoy lo pregunté al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y no hay información que haya dado esta institución del gobierno de Estados Unidos a México. Ellos se referían en Estados Unidos. Pero no hay una… Se está solicitando la información, pero no hay una información; lo conocimos igual que ustedes por la publicación del —por sus siglas en inglés— DHS”, dijo.

Manifestantes se enfrentan a agentes federales del orden público frente a una instalación del ICE en Portland, el pasado 6 de octubre. ı Foto: AP

También negó que del lado mexicano se tengan indicios de una práctica similar.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, organizaciones criminales pagan a grupos de activistas de extrema izquierda, movimiento político conocido como “Antifa” — abreviatura de antifascista—, para que “vigilen, hostiguen y asesinen” a agentes federales en ciudades como Portland, en Oregón, y Chicago, en Illinois.

Afirma que bandas como los Latin Kings han desplegado en azoteas de Chicago a “observadores”, equipados con armas de fuego y equipos de comunicaciones por radio, para transmitir la posición de los agentes en tiempo real.

Criminal organizations in Mexico have begun offering thousands of dollars for the MURDER of federal law enforcement—with payouts escalating based on rank and action taken:



-$2,000 for gathering intelligence or doxxing agents (including photos and family details).

-$5,000–$10,000… — Homeland Security (@DHSgov) October 14, 2025

Con información de César Huerta

