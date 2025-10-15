‘La migra está en el estacionamiento’: sacerdote alerta redada sorpresa de ICE en Iglesia

Mientras continúa la tensión en Estados Unidos por su dura política migratoria un nuevo caso se viralizó en redes sociales luego de que se denunciara una redada a las afueras de una Iglesia en Chicago.

La situación se dio al terminar la misa de las 08:30 horas del domingo 12 de octubre, cuando vecinos de la zona notaron la presencia de ICE a las afueras de la iglesia St. Jerome y alertaron al sacerdote.

Al interior del recinto, el sacerdote interrumpió la salida de los feligreses para avisar sobre la presencia de los agentes, así como para pedir a la comunidad que acompañara a las familias migrantes a sus casas.

“La migra está en el estacionamiento. Hay un grupo aquí en frente de la iglesia”, se escucha decir al sacerdote en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales.

En la misma grabación pide a los feligreses evitar salir solos en caso de sentirse inseguros o no contar con papeles, además de pedir que se acompañara a sus casas especialmente a quienes acudieron con bebés.

“Creo que es un peligro si ustedes van a buscar sus autos en el estacionamiento y aún más si están sin los documentos”, advirtió.

Ese mismo día se reportó que los agentes recorrieron diversos puntos de la ciudad, en donde suelen estar o congregarse personas migrantes.

Ante estos hechos, en redes sociales usuarios dejan ver la indignación pues en los videos se observa que la presencia de ICE generó temor entre la ciudadanía, además de pedir que no se haga ‘cacería de brujas’ en lugares concurridos.

Muchos otros critican la acción y aseguran que no respetan los lugares que deberían ser seguros, tales como iglesias.

