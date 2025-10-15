Embajada de EU anuncia multa de hasta 5 mil dólares a migrantes que crucen ilegalmente

La Embajada de Estados Unidos en México advirtió que las personas que intenten cruzar ilegalmente la frontera podrán ser multadas con hasta 5 mil dólares.

En un video difundido a través de su cuenta oficial en X, el vocero de la embajada David Arizmendi señaló que la medida busca desalentar los cruces irregulares y reiteró que las leyes migratorias estadounidenses se aplicarán estrictamente.

“Se aplicará una nueva multa de 5 mil dólares a toda persona que cruce ilegalmente a Estados Unidos. ¡Respeta la ley! Si cruzas ilegalmente a EU enfrentarás graves consecuencias", señala el vocero en el video difundido este miércoles.

El anuncio forma parte de las recientes acciones del gobierno del presidente Trump para endurecer las sanciones contra la migración irregular.

🚨¡RESPETA LA LEY! 🚨

Si cruzas ilegalmente a 🇺🇸 enfrentarás graves consecuencias. #NiLoIntentes pic.twitter.com/LZTfTn07Yg — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) October 15, 2025

