Embajada de EU alerta sobre falsa ruta migrante promovida en TikTok

La embajada de Estados Unidos en México lanzó una advertencia en contra la migración ilegal.

La embajada de Estados Unidos en México lanzó una advertencia en contra la migración ilegal. Denunció la difusión de un supuesto trayecto desde Puebla hasta Los Ángeles, California, que circula en la red social TikTok.

Un video en TikTok muestra la ruta migrante de Puebla a Los Ángeles. El trayecto combina auto, avioneta y finalmente un cruce en lancha, anunciando salidas desde Tehuacán, Puebla, mostrando la logística de estos viajes ilegales. #NoTeArriesgues. Aunque parezca bien… pic.twitter.com/4NhhZbdrKN — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) September 9, 2025

La representación diplomática, encabezada por Ronald Johnson, señaló directamente a un grupo identificado como Los Trejos de Nuevo Laredo de difundir esta ruta que combina traslados en auto, avioneta y lancha, con la promesa “engañosa” de llegar a territorio estadounidense.

De acuerdo con la embajada, en los videos publicados se muestran salidas desde Tehuacán, Puebla, junto con la logística de los supuestos viajes ilegales. También se describe falsamente el uso de celulares y drones para vigilar patrullas y evadir las cámaras de seguridad en la frontera.

En su mensaje, la sede diplomática subrayó: “No te arriesgues. Aunque parezca bien preparado el viaje, la seguridad en la frontera es más fuerte que nunca y no podrás pasar”.

Con imágenes alusivas a Xochimilco, la campaña denominada Power Mexicano insistió en desalentar a quienes buscan migrar de forma irregular: “No caigas en la trampa: eso solo pone tu vida en peligro”, advirtió la embajada.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del gobierno estadounidense para contrarrestar la desinformación sobre rutas migratorias ilegales y, al mismo tiempo, reforzar su mensaje de prevención dirigido a la población mexicana.

Las rutas migratorias virales en TikTok

El video al que hace referencia la Embajada de Estados Unidos es solo uno de muchos que existen en TikTok con rutas para que los migrantes puedan cruzar desde México a los Estados Unidos.

Los materiales son realizados con animación por medio de la aplicación Travel Animator para que sean fáciles de entender y serían promovidos por supuestos grupos criminales y los llamados “polleros” por lo que en las publicaciones es fácil encontrar varios comentarios de personas pidiendo informes para poder cruzar.

Destacan que la ruta que parte de Tehuacán, el trayecto comienza en el municipio poblano con un viaje en automóvil y carretera hasta llegar a Monterrey, Nuevo León, en donde se tomará un avión, aunque es simbolizado por una especie de avioneta.

El nuevo destino será Tijuana, Baja California, en donde se procederá a un tercer transporte, ahora una lancha que se abordará en territorio mexicano y con las que se rodearán la isla de San Clemente y la de Catalina que forman parte del Canal de Islas de California.

