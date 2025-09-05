Visita de secretario de EU “sólo dejó dudas”

La visita a México de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, dejó más dudas que certezas, coincidieron especialistas en seguridad consultados por La Razón.

Para Mike Vigil, Rubio es un “títere” que repite un discurso mientras Washington no frena su consumo de drogas ni el tráfico de armas; David Saucedo advirtió que los acuerdos alcanzados son opacos, y Abraham Serrano reconoció la relevancia política de la visita, pero subrayó que la cooperación sólo será legítima si se traduce en reglas claras y en un tratado que evite la subordinación.

El Dato: Ambos países acordaron crear un grupo de alto nivel para dar seguimiento a los objetivos para contrarrestar a los cárteles y reforzar la seguridad fronteriza, entre otros.

“(Rubio) no tiene ningún poder para hacer nada. El que llama, el que toma todas las decisiones, es Donald Trump”, dijo Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA.

Consideró que la reunión con la Presidenta Sheinbaum sólo dejó en evidencia la hipocresía estadounidense: “Se me hace curioso que hablan de desmantelar los cárteles, pero no están tomando muchas acciones para mermar la demanda de drogas que tenemos en EU”.

Recordó que mientras Washington centra su discurso en el fentanilo, en su país se consumen sustancias más potentes, como la xilacina o el carfentanilo, y “este Gobierno no está haciendo absolutamente nada”.

Añadió que tampoco se ataca la raíz de la violencia porque “no hacen nada para controlar esas armas. En América Latina y el Caribe, con sólo ocho por ciento de la población mundial, se comete 33 por ciento de los homicidios del mundo por las armas de EU. Es una cifra contundente”.

Sobre una posible lista de políticos mexicanos en la mira de Washington, aclaró: “No creo que tenga esa lista. Los cárteles normalmente se vinculan con policías locales o alcaldes, no con personajes de alto nivel. Y si existiera, tendría que estar respaldada por mucha evidencia”.

El analista David Saucedo advirtió por su parte que la reunión estuvo marcada por la opacidad pues “no se han dado a conocer los contenidos del acuerdo, únicamente se mencionaron los principios rectores, algo así como un catálogo de buenas intenciones”.

Recordó que en semanas previas se habló de exigencias de EU, como el reforzamiento de la Guardia Nacional en la frontera, pero subrayó: “Lo cierto es que al día de hoy no tenemos el contenido”.

Aseguró que esa reserva fue pedida expresamente por México: “Solicitó que se mantuvieran en reserva varios puntos porque dejarían al país como sumiso, como vasallo del poder estadounidense”.

Y criticó que Washington no asumiera compromisos internos: “No se comprometieron a reducir su consumo ni al bloqueo de capitales. Tampoco a frenar la libre venta de fusiles de asalto”.

Para Saucedo, la dinámica bilateral se mantiene intacta: “Trump impone aranceles, el Gobierno de México reacciona dando concesiones en materia de seguridad o migración. Se cumplen las peticiones y luego vienen nuevas exigencias. Es un ciclo perverso”.

Añadió que incluso se habrían aceptado imposiciones concretas: “Se estableció el incremento de vuelos de drones, más agentes estadounidenses operando en territorio mexicano y la transformación de la Unidad de Inteligencia Financiera en un espejo del Departamento del Tesoro”.

Abraham Serrano, especialista en inteligencia, destacó que la presencia de Rubio tiene peso político, pero subrayó que los acuerdos sólo tendrán validez real si se convierten en tratados formales.

“Lo más importante es que llega Marco Rubio como secretario de Estado, eso es relevante, pero al final lo que firme no tiene validez hasta que lo suscriban los presidentes y lo ratifique el Congreso”, dijo.

Asimismo, advirtió sobre el alcance extraterritorial de las medidas financieras estadounidenses: “Con la declaración de los cárteles como terroristas, hay un brazo armado financiero que sí es extraterritorial. Cuando EU pone en la lista a bancos o empresas mexicanas, no necesitan misiles ni soldados: ya hay una operación extraterritorial desde la parte financiera”.

Insistió en que la cooperación debe estar equilibrada: “México ha dejado claro que no quiere subordinación, sino cooperación, responsabilidad compartida. Por eso se habla de que los operativos se limiten a territorio mexicano y los realicen fuerzas mexicanas, aunque entrenadas con apoyo estadounidense”.

Incluso recordó que, desde la expedición punitiva contra Pancho Villa hasta la Operación Cóndor, Washington ha buscado imponer condiciones, y consideró que hoy se abre la oportunidad de “diseñar reglas claras en un tratado que evite la subordinación”.

Senado resalta acuerdos alcanzados

Por Ulises Soriano

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, subrayó la relevancia de la visita a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y los acuerdos logrados con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

En entrevista, la morenista calificó como “fundamentales” los compromisos alcanzados, los cuales, dijo, contemplan un reforzamiento de la cooperación en la frontera común y acciones conjuntas para frenar el tráfico de drogas y armas.

Castillo también fue cuestionada sobre las declaraciones de Marco Rubio, quien reconoció que en los últimos ocho meses México ha incrementado su nivel de cooperación frente a la criminalidad transnacional.

Al respecto, respondió que el país ha hecho aportes significativos en esta lucha. “Este país es el que más ha contribuido al combate del crimen organizado. Todo esto es importante, siempre tomando en consideración el respeto a la soberanía nacional de ambos países”, afirmó.

Insistió en que la colaboración binacional debe darse en un marco de respeto mutuo, al tiempo que reconoció el liderazgo de Sheinbaum en un tema central para la relación con Estados Unidos. Esto, enfatizó la legisladora, “es clave para atender agendas compartidas en seguridad, cooperación, migración, entre otros”.